हिमाचल में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में घना कोहरा, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में 14 फरवरी 2026 को मौसम करवट ले सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार, दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है.

इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी

मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. सुबह और देर रात दृश्यता कम रहने की संभावना है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है. लोगों को सावधानी बरतने और वाहन चलाते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

तापमान में बढ़ोतरी के संकेत

प्रदेश में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी का अनुमान है. प्रमुख शहरों का अनुमानित तापमान इस प्रकार रहेगा:

शिमला: अधिकतम 19°C, न्यूनतम 8°C

ऊना: अधिकतम 26°C, न्यूनतम 8°C

कांगड़ा: अधिकतम 26°C, न्यूनतम 9°C

Add Zee News as a Preferred Source

तापमान और आर्द्रता के ये आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि दिन में हल्की गर्माहट जबकि सुबह-शाम ठंडक बनी रह सकती है.

आगे का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विभाग के मुताबिक 17 और 18 फरवरी को उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है, जिसका असर हिमाचल के कुछ हिस्सों पर भी पड़ सकता है.

बीते 24 घंटे का हाल

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. कहीं भी बारिश या बर्फबारी दर्ज नहीं की गई, जबकि दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहा और लोगों ने सुहावने मौसम का आनंद लिया.

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे ताज़ा अपडेट पर नजर रखें और आधिकारिक सलाह का पालन करें.