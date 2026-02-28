हिमाचल में मार्च की शुरुआत से बदलेगा मौसम! 5 मार्च तक बढ़ेगा पारा, इन जिलों में बर्फबारी के संकेत

Himachal Weather: हिमाचल में 28 फरवरी से 5 मार्च तक मौसम ज्यादातर साफ और शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान है. India Meteorological Department (IMD) के अनुसार राजधानी Shimla समेत अधिकतर मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिससे दिन के समय हल्की गर्मी महसूस हो सकती है.

हालांकि, 2 से 3 मार्च के आसपास ऊंचाई वाले जिलों — Lahaul and Spiti, Kinnaur, Kullu और Chamba — के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है. हालांकि, मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं.

सामान्य से ऊपर चल रहा तापमान

IMD के मुताबिक Kangra, Mandi, Una और Solan जैसे जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है.

-कांगड़ा और मंडी में करीब +6.7°C

-ऊना और सोलन में +5.2°C तक अधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ.

वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है. शिमला, ऊना, कांगड़ा और Manali में रात का पारा 2 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया.

प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान (°C)

ऊना 30.2 | मंडी 27.2 | कांगड़ा 27.0 | सुंदरनगर 26.8 | बरठीं 26.7 | भुंतर 24.8 | नाहन 23.8 | सोलन 23.5 | धर्मशाला 23.0 | जुब्बरहट्टी 20.8 | मनाली 17.8 | शिमला 17.5 | डलहौजी 15.6 | कल्पा 14.5 | तबो 10.7

प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान (°C)

नेरी 15.0 | देहरा गोपीपुर 13.0 | पांवटा साहिब 13.0 | बिलासपुर 11.5 | नाहन 11.3 | ऊना 10.6 | कांगड़ा 10.4 | धर्मशाला 10.2 | मंडी 9.4 | जुब्बरहट्टी 9.2 | पालमपुर 9.0 | शिमला 8.5 | सुंदरनगर 8.5 | भुंतर 7.6 | सोलन 6.8

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में धूप खिली रहेगी और तापमान में और हल्की बढ़ोतरी संभव है. सुबह-शाम ठंड का हल्का असर बना रहेगा, लेकिन दिन के समय गर्माहट बढ़ेगी.