Himachal Weather: हिमाचल में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड! शिमला–कुफरी में 1 फीट बर्फ, जानें तजा मौसम अपडेट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर तीखा रुख अख्तियार कर लिया है. शुक्रवार से शुरू हुई बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी शिमला के जाखू क्षेत्र में करीब आधा फीट बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि कुफरी, नारकंडा और आसपास के पर्यटन स्थलों पर एक-एक फीट तक बर्फ जम चुकी है. मनाली में भी आधा फीट से अधिक हिमपात रिकॉर्ड किया गया है.

प्रदेश के चंबा और लाहौल-स्पीति जिले के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है. लगातार हिमपात के कारण कई क्षेत्रों का देश के अन्य हिस्सों से संपर्क टूट गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है.

तापमान में भारी गिरावट, ठंड बढ़ी

बारिश और बर्फबारी के चलते हिमाचल के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है. प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 8 डिग्री नीचे चला गया है, जबकि बीते 24 घंटों में करीब 13 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आने वाले दो-तीन दिनों में तापमान के और गिरने की चेतावनी दी है.

27 जनवरी तक सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से 23 से 27 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है. 24 और 25 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, जबकि 27 जनवरी को एक बार फिर बारिश-हिमपात के आसार जताए गए हैं.

गरज-चमक, तेज हवाओं और कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में कोल्ड-डे, घना कोहरा, तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है. भारी बर्फबारी को देखते हुए लोगों और पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. शुक्रवार को भी कुछ पर्यटक बर्फबारी में फंस गए थे, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित रेस्क्यू कर शिमला पहुंचाया.

सड़कें बंद, कई इलाके कटे

भारी हिमपात के चलते अपर शिमला के ठियोग, रोहड़ू, रामपुर और चौपाल क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. कुल्लू जिले के कई संपर्क मार्ग बाधित, जबकि लाहौल-स्पीति जिले का संपर्क पूरी तरह कट गया है. चंबा के भरमौर और पांगी क्षेत्रों में भी सड़क संपर्क टूट गया है.