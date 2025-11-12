Advertisement
Himachal Pradesh

Himachal Weather: हिमाचल में बढ़ी ठंड, दिन में धूप के बावजूद भी नहीं मिल रही राहत; अगले हफ्ते तक शुष्क रहेगा मौसम

Himachal Weather Update: हिमाचल के 25 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जबकि कई इलाकों में पारा माइनस में पहुंच गया है. सबसे ठंडा स्थान ताबो रहा, जहां तापमान माइनस (-4.5) डिग्री दर्ज किया गया. वहीं केलांग में माइनस (-3) और कुकुमसैरी में माइनस (-2.9) डिग्री तापमान रेकॉर्ड हुआ.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:56 AM IST

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार ठंडा होता जा रहा है. दिन में तेज धूप निकलने के बावजूद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, 17 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंड का असर और बढ़ेगा.

शिमला की तुलना में इन दिनों सोलन, पालमपुर और हमीरपुर में रातें अधिक ठंडी हो रही हैं. सोमवार रात को शिमला का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री, सोलन का 5.3, सुंदरनगर का 5.8, पालमपुर का 5.5 और हमीरपुर का 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिन के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है. कुकुमसेरी में अधिकतम तापमान 4 डिग्री, सेऊबाग में 2.4 डिग्री तक घटा है, जबकि कसौली में 3.2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई. कुल मिलाकर, अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री कम है.

न्यूनतम तापमान में भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है. ताबो में तापमान 2.8 डिग्री बढ़ा, जबकि कई स्थानों पर एक से दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में शुष्क ठंड बनी रहेगी और रात का तापमान सामान्य से एक से तीन डिग्री तक नीचे जा सकता है. लोगों को सुबह और शाम के समय ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मंडी-बिलासपुर में कोहरे का अलर्ट
मंडी की बल्ह घाटी और बिलासपुर के भाखड़ा डैम के आसपास हल्के कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. सुबह के समय इन इलाकों में दृश्यता 100 मीटर तक घट गई. पिछले एक हफ्ते से यहां कोहरे की स्थिति बनी हुई है.

हिमाचल में बढ़ी ठंड, दिन में धूप के बावजूद भी नहीं मिली राहत; अगले हफ्ते मौसम शुष्क
