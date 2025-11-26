Advertisement
Himachal Weather: शीतलहर का प्रकोप बढ़ा: कोहरे का येलो अलर्ट जारी, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में शीतलहर तेज, पांवटा को छोड़ सभी जगह न्यूनतम तापमान 10°C से नीचे दर्ज. मौसम विभाग ने 28 नवंबर तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया. कई मार्ग बर्फ जमने से बंद, जानें तापमान, मौसम पूर्वानुमान और ट्रैफिक अपडेट.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:59 PM IST

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में सर्दी तेज़ी से दस्तक दे रही है. कई जिलों में शीतलहर का असर बढ़ गया है और तापमान लगातार गिर रहा है. लाहौल-स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 6.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पांवटा साहिब को छोड़कर पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है.

कोहरे का अलर्ट
मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में 28 नवंबर तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. शिमला, सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर सहित कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठंड और बढ़ गई है.

प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान
शिमला 6.6°C, सुंदरनगर 3.0°C, भुंतर 2.4°C, कल्पा 0.4°C, धर्मशाला 7.3°C, ऊना 6.8°C, नाहन 9.9°C, सोलन 2.6°C, मनाली 1.1°C, हमीरपुर 4.9°C, कुकुमसेरी -4.5°C, सेऊबाग 1.0°C, बजौरा 2.7°C दर्ज किया गया. अधिकांश स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है.

मौसम कैसा रहेगा आगे?
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 2 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की मामूली बढ़त हो सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा. बिलासपुर के भाखड़ा बांध क्षेत्र और मंडी की बल्ह घाटी में 28 नवंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी है.

ग्रांफू–लोसर मार्ग वाहनों के लिए बंद
बढ़ती ठंड और ब्लैक आइस बनने के चलते नेशनल हाईवे-505 के ग्रांफू–लोसर मार्ग को मंगलवार से आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है. ग्रांफू–कुंजुम दर्रा–लोसर के रास्ते काजा की यातायात सुविधा अब अगले साल अप्रैल–मई तक बंद रहेगी.
मनाली–लेह मार्ग पर भी जिंगजिंगबार से सरचू तक यातायात पहले ही रोक दिया गया है. प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम और सुरक्षा से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करें.

लाहौल-स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना ने स्पष्ट किया है कि बंद मार्गों पर किसी भी वाहन को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

