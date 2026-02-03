Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Himachal Weather: हिमाचल में हाड़ कंपाने वाली ठंड, ताबो में माइनस 7.9°C, आज फिर बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी है. ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई जिलों में सड़कें बंद हैं और 3 फरवरी को बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:17 AM IST

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम के बदले मिज़ाज के बाद अब भीषण शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ऊंचाई वाले कई इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहा. बर्फबारी के बाद चली बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में शीत दिवस और भीषण शीत दिवस की स्थिति देखने को मिली है.

इन इलाकों में हुई बर्फबारी
प्रदेश में अब तक कोठी में 15.0 सेमी, कल्पा में 13.6 सेमी, गोंदला में 12.0 सेमी, सांगला में 10.5 सेमी, कुकुमसेरी में 4.8 सेमी, केलांग में 3.0 सेमी और मनाली में 2.5 सेमी बर्फबारी दर्ज की गई है.
सोमवार को कुल्लू-मनाली, लाहौल-स्पीति और किन्नौर में मौसम साफ रहने से धूप खिली रही.

सड़कें और बिजली आपूर्ति प्रभावित
किन्नौर जिले में बीते दिन हुई बर्फबारी के बाद 25 संपर्क मार्ग बंद रहे, जबकि कुल्लू जिले में 77 सड़कें बंद होने के साथ 87 विद्युत ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए. प्रशासन बहाली कार्य में जुटा हुआ है.

शीतलहर और कोहरे का असर
प्रदेश के कई इलाकों में बर्फीली हवाओं के चलते शीतलहर चल रही है. शिमला, सुंदरनगर, कांगड़ा, भुंतर और जोत में गर्जना दर्ज की गई. मंडी में शीत दिवस, जबकि मनाली में भीषण शीत दिवस दर्ज किया गया.
मैदानी इलाकों में बिलासपुर में घना कोहरा और कल्पा में हल्का कोहरा देखने को मिला.

ताबो बना सबसे ठंडा स्थान
लाहौल-स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा. वहीं पांवटा साहिब में अधिकतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. प्रदेश के 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा.

मौसम को लेकर क्या है अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है.
-3 फरवरी को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है.
-किन्नौर, चंबा और लाहौल-स्पीति में एक-दो स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है.
-शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और चंबा के ऊंचे इलाकों में भी हल्की बारिश-बर्फबारी के आसार हैं.
-6 फरवरी को ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी संभव है.
-4, 5, 7 और 9 फरवरी को अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है.

तापमान में होगा उतार-चढ़ाव
अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 2–3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है.
आज अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट के आसार हैं, जबकि अगले 3–4 दिनों में इसमें धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है.

प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान
शिमला 3.5°, सुंदरनगर 5.1°, भुंतर 4.6°, कल्पा -3.8°, धर्मशाला 3.3°, ऊना 7.0°, नाहन 8.3°, पालमपुर 3.0°, सोलन 4.7°, मनाली -0.4°, कांगड़ा 4.5°, मंडी 6.6°, बिलासपुर 7.0°, जुब्बड़हट्टी 6.2°, कुकुमसेरी -6.6°, सेऊबाग 2.2°, पांवटा साहिब 11.0° और ताबो में -7.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.

TAGS

Himachal Weatherweather updateHimachal Pradesh

