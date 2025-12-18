Himachal Weather: हिमाचल में ठंड का असर तेज, ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरा; इस दिन से होगी बर्फबारी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में सर्द हवाओं की रफ्तार बढ़ने से ठंड और तेज हो गई है. खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग का कहना है कि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में तापमान लगभग स्थिर बना रहेगा.

शिमला का मौसम:

18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं 19 दिसंबर को न्यूनतम तापमान घटकर 10 डिग्री तक पहुंच सकता है.

ऊना का मौसम:

18 दिसंबर को अधिकतम 26 और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा. 19 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट के साथ यह 7 डिग्री तक आ सकता है.

कांगड़ा का मौसम:

18 दिसंबर को अधिकतम 26 और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा. 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों और स्थानीय लोगों को ठंड और संभावित बर्फबारी को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है.