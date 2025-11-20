Advertisement
Himachal Weather: हिमाचल में नवंबर में लगातार दूसरे साल सूखे जैसे हालात, जानें कब होगी बारिश

Himachal Weather Update: हिमाचल में नवंबर माह में बारिश लगभग न के बराबर हुई है, जिसके चलते लगातार दूसरे वर्ष प्रदेश सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है.

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में नवंबर में बारिश लगभग न के बराबर हुई है. इस वर्ष अब तक सामान्य से 90% कम बारिश दर्ज हुई, जबकि पिछले वर्ष यह कमी 99% थी. 2021 में भी बारिश 95% कम रही थी. लगातार कमी से जल स्रोतों, कृषि, बागवानी और पेयजल पर असर की आशंका बढ़ गई है.

25 नवंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, प्रदेश में 25 नवंबर तक मौसम शुष्क और साफ रहने के आसार हैं. बारिश न होने के बावजूद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे सूखे का प्रभाव और बढ़ सकता है.

ऊंचाई वाले इलाकों में पारा गिरा, कई स्थानों पर माइनस तापमान
पश्चिमी विक्षोभों की कमी के चलते ठंड में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक 24 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10°C से नीचे रहा. ताबो और कुकुमसेरी में तापमान माइनस में पहुंच गया और केलांग में पारा शून्य दर्ज हुआ.

कई क्षेत्रों में कोहरा और ब्लैक आइस से बढ़ा खतरा
सुंदरनगर और बिलासपुर में मध्यम कोहरा बना हुआ है. कुल्लू और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों—जैसे मनाली-लेह मार्ग, शिंकुला और कुंजम दर्रा—पर ब्लैक आइस बनने से वाहनों की आवाजाही जोखिमपूर्ण हो गई है.

न्यूनतम तापमान—कई शहरों में जबरदस्त गिरावट
शिमला में न्यूनतम तापमान 9.0°C, सुंदरनगर 5.7°C, भुंतर 5.0°C, धर्मशाला 8.7°C, सोलन 5.8°C, मनाली 4.1°C और रिकांगपिओ 4.7°C रहा. ताबो –5.6°C और कुकुमसेरी –5.1°C पर पहुंच गए.

अधिकतम तापमान—दिन में हल्की गर्माहट जारी
अधिकतम तापमान में ऊना 27.0°C, हमीरपुर 26.3°C, नाहन 26.6°C, कांगड़ा 25.4°C और शिमला 18.8°C दर्ज किया गया. अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है.

