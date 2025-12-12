Himachal Weather: हिमाचल में बढ़ी सूखी ठंड, दो जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी ड्राई स्पैल अभी खत्म होने के संकेत नहीं दे रहा. बादलों की गैरमौजूदगी के कारण राज्य में सूखी ठंड और तेज होती जा रही है. अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरा है और कई जगह सामान्य से नीचे पहुंच चुका है. जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति और किन्नौर में ठंड का कहर सबसे ज्यादा है, जहां तापमान शून्य से काफी नीचे दर्ज हो रहा है और जल स्रोत जम चुके हैं.

इसके साथ ही निचले जिलों में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है. बिलासपुर और मंडी में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो रही है और ठंड और अधिक महसूस हो रही है. कई निचले इलाकों में रातें शिमला से भी ज्यादा ठंडी हो चुकी हैं.

कई शहरों में लुढ़का पारा

शिमला में न्यूनतम तापमान 9°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि हमीरपुर में 3.9°C, मंडी 3.7°C, कांगड़ा 5.4°C, पालमपुर 5°C, सोलन 3°C और ऊना 5.6°C रहा.

पर्यटन स्थलों में मनाली का न्यूनतम तापमान 2.3°C, नारकंडा 3.4°C, कुफरी 6.2°C और भरमौर 6.4°C दर्ज किया गया.

कुकुमसेरी सबसे ठंडा

लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में तापमान -6.3°C तक गिर गया. ताबो में -4.6°C और किन्नौर के कल्पा में 1°C दर्ज किया गया. बीते 24 घंटों में राज्य का औसतन न्यूनतम तापमान 0.2°C गिरा है, जो सामान्य से 0.3°C कम है.

बिलासपुर और मंडी में कोहरे का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने बिलासपुर और मंडी में 12 और 13 दिसंबर को घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि पूरे प्रदेश में मौसम फिलहाल साफ है और धूप खिली हुई है.

14 से मौसम रहेगा साफ

मौसम विभाग के अनुसार, 14 दिसंबर को मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, वहीं ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं.

15 से 17 दिसंबर तक पूरे राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है.

लोगों को सुबह-शाम ठंड से बचाव और यात्रा के दौरान कोहरे से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.