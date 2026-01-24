Himachal Weather: साढ़े तीन महीने का ड्राईस्पेल खत्म, भारी बर्फबारी से खेती और पर्यटन को मिली राहत

Dharamshala News: करीब साढ़े तीन महीने से चला आ रहा ड्राईस्पेल आखिरकार भारी बारिश और बर्फबारी के साथ समाप्त हो गया है. बारिश के साथ हुई हिमपात से धौलाधार पर्वत श्रृंखला पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई, जिससे क्षेत्र का नजारा मनमोहक हो गया.

पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज, धर्मकोट, त्रियूंड, साथ ही नडडी और ठठारना के निचले इलाकों में हुई बर्फबारी से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर फिर से रौनक लौट आई है. वहीं सुबह तक मैक्लोडगंज, भागसूनाग, नडडी, खनियारा के खड़ौता, थातरी और योल तक बर्फ गिरने की पुष्टि हुई है. बर्फबारी के बाद आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

किसानों और बागवानों के लिए राहत की बारिश

बारिश और हिमपात ने किसानों और बागवानों को बड़ी राहत दी है. कांगड़ा जिले की धौलाधार पर्वत श्रेणी की ऊंची पहाड़ियों पर लगातार हिमपात होता रहा, जबकि निचले क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश जारी रही. इस बारिश को बागवानी और कृषि क्षेत्र के लिए संजीवनी माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

लंबे समय से सूखे के कारण फसलों में नमी की कमी से पीलापन आने लगा था, लेकिन बारिश से अब स्थिति में सुधार की उम्मीद है. विशेषज्ञों के अनुसार अब सेब, आड़ू, पलम, नाशपाती, कीवी और जापानी फल जैसी शीतोष्ण फसलों के पौधे रोपण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं. एक से दो साल के पौधों के सूखने की चिंता से भी बागवानों को राहत मिली है.

सूखी ठंड और पेयजल संकट से मिलेगी राहत

लंबे समय से बारिश न होने के कारण जहां पेयजल योजनाएं प्रभावित होने लगी थीं, वहीं सूखी ठंड से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ रही थीं. ताजा बारिश से लोगों को इन समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि मौसम विभाग ने ठंड को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

तेज हवाओं के साथ बदला मौसम

जिले में वीरवार रात से बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ, जो सुबह तक जारी रहा. धौलाधार की पहाड़ियां सुबह बर्फ की चमक के साथ नजर आईं, जबकि निचले इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं से ठंड और बढ़ गई. दिनभर धुंध और बादलों के बीच पहाड़ों पर जमी बर्फ की सफेदी छिपती-उभरती रही.