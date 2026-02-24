Himachal Weather: फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी! 3 दिन खिलेगी धूप, 27 से फिर बदलेगा मौसम

Himachal Weather Update: प्रदेश में इस बार सर्दियों में बहुत कम बारिश‑बर्फबारी हुई है. विंटर सीजन में सामान्य से 37 प्रतिशत कम और फरवरी माह में सामान्य से 81 प्रतिशत कम बादल बरसे हैं. राज्य में एक से 23 फरवरी के बीच सामान्य बारिश 77.7 मिमी होती है, लेकिन इस बार 14.6 मिमी वर्षा हुई है.
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम पूरी तरह साफ बना रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन तक राज्य में तेज धूप खिली रहेगी, जिससे तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. कई शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान पहले ही सामान्य से ऊपर चल रहा है, जिसके चलते फरवरी में ही मार्च जैसी गर्माहट महसूस हो रही है.
तापमान सामान्य से काफी ऊपर
प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1°C अधिक और न्यूनतम तापमान 1.8°C ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है.
कल्पा: (किन्नौर): अधिकतम तापमान सामान्य से 7.1°C ज्यादा, पारा 14.5°C
केलांग: 6.7°C उछाल के बाद तापमान 5.7°C
शिमला: 4.2°C बढ़त के साथ अधिकतम 17.6°C, न्यूनतम 7.5°C (3.3°C अधिक)
भुंतर: 5.7°C उछाल के बाद 24.8°C
कांगड़ा: 5.1°C बढ़त के साथ 25.4°C
विशेषज्ञों का कहना है कि साफ आसमान और शुष्क हवाओं की वजह से दिन का तापमान लगातार ऊपर जा रहा है.
27 फरवरी से बारिश-बर्फबारी के संकेत
मौसम विभाग ने बताया है कि 27 फरवरी से एक ताजा वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा. इसके प्रभाव से 27 और 28 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है.
चंबा और
लाहौल स्पीति
में मौसम खराब रहने का अनुमान है, जबकि अन्य इलाकों में मौसम साफ रह सकता है.
फरवरी में 81% कम बारिश
इस बार सर्दियों में प्रदेश में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज की गई है.
-विंटर सीजन में 37% कम बारिश
-फरवरी में 81% कम वर्षा
1 से 23 फरवरी के बीच सामान्य औसत 77.7 मिमी बारिश होती है, जबकि इस बार केवल 14.6 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है.
मौसम में आगामी बदलाव से तापमान में गिरावट आने की संभावना है, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में.