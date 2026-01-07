Himachal Weather Alert: 10 जनवरी तक कोहरे का येलो अलर्ट, रोहतांग-सोलंगनाला में बर्फबारी

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का असर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में 10 जनवरी तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। रोहतांग, सोलंगनाला और पांगी में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है।
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. पूरे प्रदेश में शीतलहर का असर बना हुआ है, जबकि मौसम विभाग ने सात जिलों में 10 जनवरी तक कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है. अन्य क्षेत्रों में 12 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है.
मंगलवार को रोहतांग, सोलंगनाला और पांगी में बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि चंबा के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई. राजधानी शिमला में दिनभर धूप खिली रही। वहीं बिलासपुर, ऊना, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में सुबह-शाम घना कोहरा छाया रहा.
मौसम की ठंडक का असर तापमान पर भी दिख रहा है. ताबो में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान माइनस 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश के 22 स्थानों पर रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है.
सोलंगनाला और अटल टनल रोहतांग में सुबह बर्फबारी के कारण सड़क पर हल्की बर्फ जम गई, जिससे साधारण वाहनों की आवाजाही रोक दी गई. हालांकि, फोर-बाय-फोर वाहनों में पर्यटक अटल टनल होते हुए लाहौल पहुंचे। धुंधी क्षेत्र में कई वाहन फंसने से जाम की स्थिति भी बनी, जिसे मौसम साफ होने के बाद सामान्य किया गया.
रोहतांग दर्रा, शिंकुला दर्रा और कुंजुम दर्रा सहित ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी से तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है. चंबा जिले के भरमौर, पांगी, होली और पोलहानी माता मंदिर की चोटियों पर भी हल्का हिमपात हुआ. निचले क्षेत्रों में बूंदाबांदी से ठंड और बढ़ गई है. रावी नदी का जलस्तर घटने के कारण होली क्षेत्र की दो जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन भी ठप हो गया है.
वहीं, ऊना में कोहरे का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, जहां दृश्यता घटकर महज 5 मीटर रह गई.
ताबो में दिन का तापमान भी माइनस में
जनजातीय क्षेत्र ताबो में अधिकतम तापमान भी माइनस 0.1 डिग्री दर्ज हुआ. कुकुमसेरी में 2.8, कुफरी में 4.7, नारकंडा में 5.3, कल्पा में 6.4, मनाली में 9.8, शिमला में 12.4, धर्मशाला में 17.1, ऊना में 17.0, नाहन में 16.7, सोलन में 18.5, कांगड़ा में 19.7, हमीरपुर में 18.6 और मंडी में 20.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.