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हिमाचल में मौसम का कहर! मार्च में लौटी जनवरी जैसी ठंड, 6 दिन तक बर्फबारी-ओलावृष्टि का अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है. मनाली समेत ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने 6 दिन तक बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:15 AM IST

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हिमाचल में मौसम का कहर! मार्च में लौटी जनवरी जैसी ठंड, 6 दिन तक बर्फबारी-ओलावृष्टि का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है. पर्यटन नगरी मनाली में बीती रात ताजा बर्फबारी दर्ज की गई. मनाली शहर में करीब 2 इंच, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में 5 इंच, अटल टनल रोहतांग में 8 इंच और रोहतांग दर्रा व शिंकुला में डेढ़ फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई. बर्फ जमने के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ गया है.

तापमान में भारी गिरावट, जनवरी जैसी ठंड
लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है. औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से कम हो गया है. तीन जगहों पर न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है. चंबा में अधिकतम तापमान में 16 डिग्री की गिरावट के बाद यह 11.2 डिग्री सेल्सियस रह गया.

आज इन जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट
मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में आंधी और तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. वहीं अन्य इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है.

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अगले 6 दिन जारी रहेगा मौसम का असर
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले छह दिनों तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा. 18 से 20 मार्च के बीच कई हिस्सों में भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना है. हालांकि 21 और 22 मार्च को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन हल्की बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है.

तेज हवाओं का भी अलर्ट, बरतें सावधानी
किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले छह दिन तक आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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