Himachal Weather: हिमाचल में आज रात से बरसेगा 'कुदरत का कहर', भारी बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में वीरवार रात से मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार यह खराब मौसम 27 जनवरी तक बना रह सकता है.

23 जनवरी को कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 23 जनवरी को राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है. वहीं सोलन, सिरमौर और मंडी जिलों में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. शिमला और किन्नौर जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है.

22 से 27 जनवरी तक मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी की रात से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश शुरू हो सकती है. 22, 26 और 27 जनवरी को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. 24 जनवरी को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में एक-दो जगह हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि 25 जनवरी को मौसम के शुष्क रहने की संभावना है.

तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड

प्रदेश में ठंड का असर लगातार बना हुआ है. मंगलवार रात को अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ी हुई है, हालांकि दिन में कुछ स्थानों पर धूप से राहत मिली.

कुकुमसेरी में सबसे ज्यादा ठंड

लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा. ताबो में माइनस 6.7 और कल्पा में माइनस 2.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. वहीं ऊना में दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिसलन व हिमपात को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.