Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Himachal Weather: न्यू ईयर पर बर्फबारी का गिफ्ट, 31 दिसंबर को शिमला-मनाली में भारी स्नोफॉल का अलर्ट

Himachal Weather Update: न्यू ईयर पर हिमाचल जाने वालों के लिए खुशखबरी. मौसम विभाग के अनुसार 30 दिसंबर रात से बर्फबारी शुरू होगी और 31 दिसंबर को शिमला, मनाली, लाहौल-स्पीति समेत कई इलाकों में भारी स्नोफॉल के आसार हैं. कोहरे और ठंड को लेकर अलर्ट जारी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:13 AM IST

Himachal Weather: न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख करने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 31 दिसंबर को शिमला, मनाली, लाहौल-स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुल्लू और कांगड़ा समेत कई पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी. इससे नए साल का स्वागत बर्फ की चादर के साथ होने की संभावना है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक डॉ. संदीप शर्मा के अनुसार प्रदेश में 30 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसके असर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 30 दिसंबर की रात से ही बर्फबारी शुरू हो सकती है, जबकि 31 दिसंबर को भारी स्नोफॉल होने के प्रबल आसार हैं.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, नए साल की शुरुआत बदले हुए मौसम के साथ होगी. 30 दिसंबर से उच्च और मध्य पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना है. वहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है.

हालांकि, 28 और 29 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन इस दौरान मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रहने की आशंका है. बिलासपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीत लहर और शीत दिवस की स्थिति भी बन सकती है.

कोहरे और ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने, फॉग लाइट का उपयोग करने और ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है. बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है.

न्यू ईयर पर मौसम बनेगा बड़ा आकर्षण
पर्यटन की दृष्टि से नए साल पर बर्फबारी की संभावना से शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा और लाहौल-स्पीति में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. न्यू ईयर पर हिमाचल में ठंड, कोहरा और बर्फबारी तीनों का असर देखने को मिल सकता है, जिससे रोमांच तो बढ़ेगा, लेकिन सतर्कता भी बेहद जरूरी रहेगी.

