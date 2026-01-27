Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3088139
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

ऑरेंज अलर्ट के बाद हिमाचल में PWD अलर्ट मोड पर, 618 सड़कें बंद; 503 मशीनों से बहाली का काम जारी

Himachal Weather News: हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट के बाद लोक निर्माण विभाग अलर्ट मोड पर. भारी बर्फबारी और बारिश से 2 नेशनल हाईवे सहित 618 सड़कें बंद. 503 मशीनों से बहाली कार्य जारी, पर्यटकों से अपील.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 27, 2026, 04:02 PM IST

Trending Photos

ऑरेंज अलर्ट के बाद हिमाचल में PWD अलर्ट मोड पर, 618 सड़कें बंद; 503 मशीनों से बहाली का काम जारी

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. भारी बारिश और बर्फबारी के चलते प्रदेशभर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है. इस बीच लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्थिति को लेकर अहम जानकारी साझा की है.

हमीरपुर पहुंचे विक्रमादित्य सिंह का एनआईटी विश्राम गृह में कांग्रेस नेताओं और PWD अधिकारियों ने स्वागत किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि बीते तीन दिनों की भारी बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में करीब 1250 सड़कें बंद हो गई थीं, जिनमें से कई को बहाल कर लिया गया है. हालांकि अभी भी दो नेशनल हाईवे सहित 618 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं.

503 मशीनों से युद्ध स्तर पर बहाली कार्य
PWD मंत्री ने बताया कि अवरुद्ध सड़कों को खोलने के लिए 503 जेसीबी और रोबो मशीनें लगाई गई हैं और बहाली का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में यातायात जल्द से जल्द सुचारु हो.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों-बागवानों को मिलेगा फायदा
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारी हिमपात से जहां एक ओर जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं दूसरी ओर इससे किसानों और बागवानों को लाभ मिलने की उम्मीद है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार आम जनता और पर्यटकों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठा रही है.

सैलानियों से रोड सेफ्टी नियमों का पालन करने की अपील
PWD मंत्री ने प्रदेश में पहुंच रहे पर्यटकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि कई बार पर्यटक सड़क किनारे वाहन खड़े कर चले जाते हैं, जिससे यातायात जाम और अफरा-तफरी की स्थिति बन जाती है. ऐसी परिस्थितियों में पुलिस और जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत होती है.

उन्होंने यह भी कहा कि ठंड और बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है, जिससे वाहन चलाने में दिक्कतें आती हैं. ऐसे में पर्यटकों से सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क किनारे वाहन छोड़कर न जाएं और प्रशासन का सहयोग करें.

TAGS

himachal weather newshamirpur newsHimachal Pradesh

Trending news

himachal weather news
ऑरेंज अलर्ट के बाद हिमाचल में PWD अलर्ट मोड पर, 618 सड़कें बंद; बहाली का काम जारी
Haryana Administrative Reshuffle
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ! 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ; ਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ...
Kangana Ranaut defamation case
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
Una News
हिमुंडा जमीन मामला: विजिलेंस FIR के बाद सियासी घमासान, कांग्रेस–BJP आमने-सामने
Khamano Murder
ਖਮਾਣੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
Himachal Crime News
कीरतपुर–मनाली फोरलेन पर गायों से भरे दो ट्रक पकड़े; दो आरोपी गिरफ्तार
328 saroop case
328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ
Rampur Jhajjar Bachauli Wildlife Sanctuar
ਰਾਮਪੁਰ ਝੱਜਰ ਬਿਚੋਲੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ
Punjabi singer Canada firing
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਫਾਈਰਿੰਗ, 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਫ਼ਿਰੌਤੀ
zodiac signs
ਇਹ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਲਈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰੂਪ