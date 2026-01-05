Advertisement
Himachal Weather: हिमाचल में मौसम फिर लेगा करवट! आज–कल बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, इन जिलों में बढ़ेगी ठंड

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बदलने वाला है. IMD के अनुसार 5 और 6 जनवरी को ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. कई जिलों में कोहरा और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:07 AM IST

Himachal Weather: हिमाचल में मौसम फिर लेगा करवट! आज–कल बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, इन जिलों में बढ़ेगी ठंड

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 5 और 6 जनवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में यह बदलाव देखने को मिल सकता है.

हालांकि, 6 जनवरी के बाद सप्ताह के शेष दिनों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन ठंड का असर और तेज हो सकता है. मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर और कोहरे को लेकर चेतावनी भी जारी की है.

ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, पर्यटकों ने लिया आनंद
मौसम बदलते ही ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के तोष गांव में देर शाम बर्फ के फाहे गिरते नजर आए. अचानक बदले मौसम से वहां पहुंचे पर्यटक काफी उत्साहित दिखे और बर्फबारी का जमकर आनंद लिया.

मैदानी इलाकों में कोहरा, कांगड़ा में शीत दिवस
मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो सुंदरनगर में घना कोहरा छाया रहा, जबकि मंडी और पांवटा साहिब में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. बिलासपुर और ऊना में हल्का कोहरा रहा। कांगड़ा जिले में शीतलहर का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला, जहां शीत दिवस दर्ज किया गया.

इन इलाकों में तापमान माइनस में
प्रदेश के चार स्थानों कुकुमसेरी, ताबो, कल्पा और रिकांगपिओ में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया है. वहीं सुंदरनगर, ऊना और नाहन में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राज्य के 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है.

कोहरे को लेकर येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों के कुछ हिस्सों में मध्यम से घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 5 से 8 जनवरी तक निचले मैदानी इलाकों में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है.

तापमान में उतार-चढ़ाव का अनुमान
अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. इसके बाद अगले 2–3 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है. वहीं, राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्ज की जा सकती है.

कहां कितना रहा न्यूनतम तापमान
कुकुमसेरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान माइनस 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ताबो में माइनस 6.1, कल्पा में माइनस 3.0 और रिकांगपिओ में माइनस 0.1 डिग्री रहा. राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

