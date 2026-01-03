Himachal Weather: हिमपात के बाद रोहतांग-शिंकुला दर्रा बंद, 5 जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट; 6 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम

Himachal Weather Update: हिमपात के बाद हिमाचल प्रदेश में रोहतांग और शिंकुला दर्रा बंद कर दिया गया है. पर्यटकों को गुलाबा और जंस्कार समदो तक ही अनुमति. 5 जिलों में कोहरा-शीतलहर का अलर्ट, 6 जनवरी से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ.
Trending Photos
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में हालिया हिमपात के चलते लाहौल-स्पीति का शिंकुला और कुल्लू का रोहतांग दर्रा बंद कर दिया गया है. सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन ने पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाते हुए वैकल्पिक सीमाएं तय की हैं. अब पर्यटक रोहतांग की ओर केवल गुलाबा और शिंकुला की ओर जंस्कार समदो तक ही जा सकेंगे.
गुलाबा तक ही खुले रास्ते
रोहतांग दर्रा बंद होने के बाद कुल्लू प्रशासन ने मढ़ी में स्थापित अस्थायी चेकपोस्ट को हटाकर गुलाबा में चेकपोस्ट बना दी है. इसके चलते मनाली से आगे करीब 20 किलोमीटर दूर गुलाबा तक ही पर्यटकों को जाने की अनुमति दी गई है.
शिंकुला मार्ग पर भी प्रतिबंध
लाहौल-स्पीति प्रशासन ने शिंकुला दर्रे की ओर जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया है. अब दारचा से आगे जंस्कार समदो तक ही आवाजाही संभव होगी. बर्फबारी के चलते सड़कें फिसलनभरी होने से यह फैसला एहतियातन लिया गया है.
हिमपात-वर्षा से खेती और बागवानी को राहत
प्रदेश के कई इलाकों में हुई बर्फबारी और बारिश से कृषि और बागवानी को संजीवनी मिली है. हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. बीते 24 घंटों में कोकसर में 10.1 सेमी, शिलारू में 2 सेमी हिमपात हुआ, जबकि कसौली में 16 और करसोग में 5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.
कई जिलों में कोहरा और शीतलहर का अलर्ट
मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर और ऊना जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है. ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात के समय सर्दी और बढ़ने के आसार हैं.
6 जनवरी से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ
मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है. इसके बाद एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे कुछ स्थानों पर हिमपात और बारिश हो सकती है.
तापमान में उतार-चढ़ाव
हालिया बदलाव के बाद अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 2–3 डिग्री का अंतर आया है. सबसे कम तापमान ताबो में माइनस 6.8 डिग्री और सबसे अधिक तापमान बजौरा में 22.3 डिग्री सेल्सियस रहा.
जनवरी में सामान्य से ज्यादा रहेगा तापमान
पूर्वानुमान के मुताबिक जनवरी 2026 में प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. इससे इस बार जनवरी में कड़ाके की ठंड अपेक्षाकृत कम पड़ सकती है, हालांकि लाहौल-स्पीति और किन्नौर के कुछ हिस्सों में सामान्य बारिश की 35–45% संभावना जताई गई है.