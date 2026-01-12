Himachal Weather: हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम! 16 जनवरी से बर्फबारी का अलर्ट, 8 जिलों में कोहरा

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 16 जनवरी से प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिसका असर अगले 48 घंटों तक देखने को मिलेगा. इसके चलते राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

IMD के मुताबिक चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. इन क्षेत्रों में पहले से ही तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है और बर्फबारी के बाद ठंड और बढ़ने की आशंका है. वहीं, निचले और मध्य पर्वतीय इलाकों में मौसम के साफ रहने की संभावना है.

शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने शीतलहर को देखते हुए बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा ऊना, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के लिए यलो अलर्ट घोषित किया गया है. इन इलाकों में सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं.

8 जिलों में कोहरे की चेतावनी

शिमला, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति को छोड़कर प्रदेश के अन्य आठ जिलों में कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है. सुबह के समय, खासकर 10 बजे तक कुछ स्थानों पर दृश्यता घटकर 50 मीटर तक रह सकती है.

कुकुमसैरी सबसे ठंडा

प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है. जनजातीय क्षेत्र कुकुमसैरी में न्यूनतम तापमान माइनस 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा. इसके अलावा ताबो में माइनस 6.7, कल्पा में माइनस 2.0, मनाली में माइनस 1.1 और भुंतर में माइनस 0.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

पालमपुर और सोलन में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री, जबकि मंडी के सुंदरनगर में तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. प्रदेश के 23 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या इससे नीचे रिकॉर्ड किया गया है.