Himachal Weather: हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर का असर तेज

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है, जबकि बिलासपुर और मंडी समेत निचले इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.

शिमला और मनाली सहित पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड तेजी से बढ़ रही है. सुबह-शाम तापमान में गिरावट के साथ अब कई जगहों पर पानी जमने लगा है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से अगले सात दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि कुल्लू और लाहौल घाटी में हल्के बादल आने के बाद मौसम साफ हो गया और दिनभर धूप खिली रही। मनाली-लेह मार्ग 7 दिसंबर तक खुला रहेगा, इसके बाद सामरिक कारणों से इसे बंद कर दिया जाएगा.

तापमान का हाल

शिमला में 7 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16°C और न्यूनतम 9°C रहने की संभावना है, जबकि 8 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8°C तक गिर सकता है.

ऊना और कांगड़ा में अधिकतम तापमान 23°C और न्यूनतम 5–6°C के आसपास रहने का अनुमान है.

सबसे ज्यादा ठंड कुकुमसेरी और लाहौल घाटी में दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया. कल्पा, ताबो और रिकांगपियो में भी पारा जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गया है.

कुल मिलाकर, प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना और मैदानी इलाकों में घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है.