Himachal Weather: हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी, 4 जिलों में शीतलहर की चेतावनी

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में शीतलहर का असर जारी. शिमला का तापमान 5.4°C तक गिरा, अगले 4 दिन मौसम रहेगा साफ. ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा में अलर्ट जारी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:49 AM IST

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते 24 घंटे में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है. लाहौल-स्पीति के कोकसर, सिस्सू, रोहतांग, कुंजम, शिंकुला दर्रा, बारालाचा और अटल टनल रोहतांग के अलावा चंबा के जोत और मणिमहेश, शिमला के कुफरी व नारकंडा तथा कुल्लू के सोलंग नाला में बर्फबारी हुई. मैदानी इलाकों में ऊना में 2.2 मिलीमीटर और हमीरपुर के नेरी में 2.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 72 घंटे के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. यह चेतावनी ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों के लिए लागू है. विभाग ने लोगों को सुबह-शाम और रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है.

तापमान में गिरावट:
शिमला: 5.4 डिग्री गिरकर 10.0°C
कुफरी: 4.8 डिग्री गिरकर 6.1°C
कुकुमसैरी: 4.9 डिग्री गिरकर 4.7°C
मनाली: 4.0 डिग्री गिरकर 9.4°C
नाहन: 4.6 डिग्री गिरकर 13.2°C
लाहौल-स्पीति के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान माइनस 6°C तक पहुंच चुका है. अगले तीन दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड और शीतलहर जारी रहने की संभावना है.

दिसंबर में रिकॉर्ड सूखा:
मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर में प्रदेश में सामान्य से 99% कम बारिश हुई. पूरे महीने में केवल 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सामान्य मात्रा 36.2 मिलीमीटर मानी जाती है. केवल लाहौल-स्पीति में 0.7 मिलीमीटर बारिश हुई। यह स्थिति 32 वर्षों में दुर्लभ है; ऐसा आखिरी बार 1902, 1907, 1925, 1939 और 1993 में दर्ज किया गया था.

हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट जारी है. अगले चार दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंड से बचाव के लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

