हिमाचल में कड़ाके की ठंड का कहर! 4 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट; अगले 6 दिन बारिश-बर्फबारी की चेतावनी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है. लाहौल-स्पीति और चंबा की अत्यधिक ऊंची चोटियों पर शुक्रवार रात हल्की बर्फबारी दर्ज की गई. मौसम विभाग (IMD) ने कांगड़ा, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

IMD के अनुसार, प्रदेश में अगले 6 दिनों तक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं. वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर 20 और 22 जनवरी को ज्यादा व्यापक रहेगा, इन दिनों पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है. वहीं 17 से 19 जनवरी और 21 जनवरी को अधिक ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है.

हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान भी ज्यादातर क्षेत्रों में लंबे समय से चला आ रहा ड्राइ स्पेल टूटने के आसार कम हैं. बारिश और बर्फबारी मुख्य रूप से ऊंचाई वाले इलाकों तक ही सीमित रहने की संभावना है. वहीं, देशभर से पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक अच्छी बर्फ न गिरने से वे मायूस नजर आ रहे हैं.

4 जिलों में शीतलहर की चेतावनी

मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है. विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है, खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता बताई गई है.

13 शहरों में तापमान 3 डिग्री से नीचे

प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. 13 शहरों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे दर्ज किया गया है. मंडी के सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री, भुंतर 1.0 डिग्री, कल्पा 0.6 डिग्री, सोलन 0.1 डिग्री और बरठी में 1.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. वहीं लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -3.8 डिग्री और ताबो में -5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश में सबसे कम रहा.