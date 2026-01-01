हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जारी, ऊना में 24 घंटे में 10.6 डिग्री लुढ़का पारा; कई जिलों में येलो अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते 24 घंटे से रुक-रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है. लाहौल-स्पीति जिले के उदयपुर, रोहतांग दर्रा, कुंजम, शिंकुला और बारालाचा में ताजा हिमपात दर्ज किया गया है. बर्फबारी के चलते प्रदेशभर में ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है.

आज भी बारिश-बर्फबारी की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू और चंबा जिलों के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है. वहीं शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है. कई इलाकों के लिए बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

बर्फबारी के बाद मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर और कुल्लू जिलों में कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मंडी जिले में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है.

आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दिन भी ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इसके बाद दो दिन तक मौसम साफ रहने की संभावना है. पांच और छह जनवरी को फिर से ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं.

24 घंटे में ऊना का तापमान 10.6 डिग्री गिरा

मौसम में आए बदलाव के चलते प्रदेश के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान औसतन 4.7 डिग्री कम हुआ है और प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री नीचे चला गया है.

ऊना में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान 10.6 डिग्री गिरकर 13.4 डिग्री सेल्सियस रह गया।

बरठीं का तापमान 8.7 डिग्री गिरकर 14.6 डिग्री, हमीरपुर का 8.2 डिग्री गिरकर 16.1 डिग्री, शिमला का 4.2 डिग्री गिरकर 15.4 डिग्री और सोलन का तापमान 7 डिग्री घटकर 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिसंबर में बारिश का भारी अभाव

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में दिसंबर माह के दौरान सामान्य से 99 प्रतिशत कम बारिश हुई. एक से 30 दिसंबर के बीच महज 0.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य तौर पर 36.2 मिलीमीटर बारिश होती है. केवल लाहौल-स्पीति जिले में 0.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई. इससे पहले नवंबर माह में भी प्रदेश में सामान्य से 96 प्रतिशत कम बारिश हुई थी.