Himachal Weather: प्रदेशभर में खिली धूप, इस दिन तक साफ रहेगा मौसम; कोकसर-काज़ा सड़क छोटे वाहनों के लिए बहाल

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम 19 अक्टूबर तक साफ रहेगा. मैदानी जिलों में धूप से लोगों के पसीने छुटने लगे हैं तथा उच्च पर्वतीय जिलों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है.

राजधानी शिमला समेत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहा तथा अच्छी धूप खिली. पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से 19 अक्तूबर तक प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है. कोकसर-काज़ा सड़क को कुंजुम दर्रा होकर छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है. मनाली-लेह मार्ग पर पागलनाला में मलबा आने के चलते शाम सात बजे के बाद वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. मैदानी इलाकों में धूप ने लोगों के पसीने छुड़वा दिए हैं तथा उच्च पर्वतीय जिलों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है.

लाहौल-स्पीति में भी मौसम खुलने के बाद जनजीवन पटरी आने लगा है. सोमवार को कोकसर-काज़ा वाया कुंजुम दर्रा एक सप्ताह के बाद छोटे वाहनों तथा फोर वाई फोर के लिए बहाल कर दिया गया है. सीमा सड़क संगठन की कड़ी मेहनत से बर्फबारी से प्रभावित यह मार्ग बहाल कर दिया गया है लेकिन इस मार्ग पर अभी भी यात्रा जोखिम भरी बनी हुई है जिसके चलते प्रशासन ने साधारण वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है.

दोपहर दो बजे के बाद सभी वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. वाहन चालकों के लिए मनाली-लेह मार्ग पर पागलनाला का मलबा इस बार भी बड़ा सिरदर्द बना हुआ है. लाहौल-स्पीति पुलिस ने यातायात सुचारु रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. शाम सात बजे के बाद बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. मरम्मत कार्य अभी भी जारी है. तकरीबन 100 दिनों के बाद परिवहन निगम की बस का जलोड़ी दर्रा तक ट्रायल हुआ.

अब निगम हाईवे-305 पर बसों का संचालन करने की तैयारी कर रहा है तथा सैलानी बड़ी संख्या में बर्फ का दीदार करने अटल टनल ,रोहतांग व सिस्सू पहुंच रहे है. रविवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 0.7, कुकुमसेरी में 2.8, ताबो में 3.2, कल्पा में 5.4, मनाली में 6.5, रिकांगपिओ में 8.4 और शिमला में 12.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.