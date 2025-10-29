Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2979559
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Himachal Weather: हिमाचल में लगातार गिर रहा पारा, केलांग माइनस में पहुंचा; जानिए अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम

Himachal Weather Update: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक के अनुसार, 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है. इस दौरान दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 29, 2025, 09:56 AM IST

Trending Photos

Himachal Weather: हिमाचल में लगातार गिर रहा पारा, केलांग माइनस में पहुंचा; जानिए अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में तापमान लगातार गिर रहा है और रातें ठंडी होने लगी हैं. मंगलवार को भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहा, हालांकि मंडी में कोहरा छाया रहा. साफ मौसम के चलते न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं देखा गया. कुल्लू, मनाली, कुफरी, नारकंडा और तपो जैसे पर्यटन स्थलों में सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ गया है.

लाहौल-स्पीति का केलांग प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कुकुमसेरी में तापमान 0.2 डिग्री, ताबो में 1.1 डिग्री, और कल्पा में 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं शिमला में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री, मनाली में 6.1 डिग्री और कुफरी में 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार, 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है. इस दौरान दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है. अधिकतम तापमान में भी धीरे-धीरे कमी दर्ज होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सप्ताहभर तक साफ मौसम रहने से दोपहर में हल्की गर्मी और सुबह-शाम ठंड बनी रहेगी. ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जमी होने से ठंड का एहसास और बढ़ गया है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 दिन बारिश या बर्फबारी के कोई आसार नहीं हैं, इसलिए हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए यह समय घूमने-फिरने के लिहाज से बेहद सुहावना रहेगा.

TAGS

Himachal Weatherweather updateHimachal Pradesh

Trending news

amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਪੁਲ ਜਾਮ
SGPC News
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਫੰਡ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 79 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ
Ludhiana News
ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ; ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ
Tarn Taran bypoll
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਪੀਲ; ਕਿਹਾ ਲੋਕ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ
Rashpal Singh Arrest
ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਏਆਈਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Sri Guru Nanak Dev Ji Gurpurab 2025
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 170 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀਜ਼ਾ
Amritsar Airport news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ; ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2025
Abhishek Sharma
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਖੌਫ, ਕਪਤਾਨ ਮਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਮਣੇ ਆਇਆ ਡਰ
8th pay commission
8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ