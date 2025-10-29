Himachal Weather: हिमाचल में लगातार गिर रहा पारा, केलांग माइनस में पहुंचा; जानिए अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में तापमान लगातार गिर रहा है और रातें ठंडी होने लगी हैं. मंगलवार को भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहा, हालांकि मंडी में कोहरा छाया रहा. साफ मौसम के चलते न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं देखा गया. कुल्लू, मनाली, कुफरी, नारकंडा और तपो जैसे पर्यटन स्थलों में सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ गया है.

लाहौल-स्पीति का केलांग प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कुकुमसेरी में तापमान 0.2 डिग्री, ताबो में 1.1 डिग्री, और कल्पा में 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं शिमला में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री, मनाली में 6.1 डिग्री और कुफरी में 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार, 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है. इस दौरान दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है. अधिकतम तापमान में भी धीरे-धीरे कमी दर्ज होगी.

सप्ताहभर तक साफ मौसम रहने से दोपहर में हल्की गर्मी और सुबह-शाम ठंड बनी रहेगी. ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जमी होने से ठंड का एहसास और बढ़ गया है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 दिन बारिश या बर्फबारी के कोई आसार नहीं हैं, इसलिए हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए यह समय घूमने-फिरने के लिहाज से बेहद सुहावना रहेगा.