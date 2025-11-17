Himachal Weather: हिमाचल के 27 शहरों का पारा 10°C से नीचे; 4 जगह माइनस में पहुंचा तापमान

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में इस बार मैदानी क्षेत्रों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है. पहाड़ों से चल रही उत्तरी ठंडी हवाओं ने निचले इलाकों में सुबह-शाम और रात के तापमान को तेजी से गिरा दिया है. स्थिति ये है कि प्रदेश के 27 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है.

शिमला से ज्यादा ठंड मैदानी शहरों में

शिमला का न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम होकर 9°C दर्ज हुआ है. वहीं, ऊना में रात का तापमान 8°C, सोलन 3.2°C, सुंदरनगर 4.7°C, भुंतर 3.1°C, मनाली 2.5°C, कांगड़ा 7.3°C, बिलासपुर 8°C और हमीरपुर 6.2°C दर्ज किया गया.

चार शहरों में तापमान शून्य से नीचे

ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड ने और जोर पकड़ा है.

केलांग: -2.5°C

कुकुमसैरी: -4.7°C

समदो: -0.8°C

ताबो: -2.2°C

ये इलाके लगातार माइनस तापमान झेल रहे हैं.

अगले छह दिन साफ मौसम का अनुमान

मौसम विभाग का कहना है कि आगामी छह दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा. बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है.

-ऊंचाई वाले और मैदानी क्षेत्रों में रात का तापमान सामान्य से कम रहेगा.

-दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर बना रह सकता है.

मंडी-बिलासपुर में कोहरे का यलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंडी के बल्ह क्षेत्र और बिलासपुर के भाखड़ा बांध क्षेत्र के लिए यलो अलर्ट जारी किया है.

-सुबह 10 बजे तक घना कोहरा छाने की संभावना

-विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को खास सावधानी बरतने की सलाह