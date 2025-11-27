Himachal Weather: हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, कई जगहों पर घना कोहरा; अलर्ट जारी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में 27 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी सहित कई क्षेत्रों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. अगले तीन दिनों तक दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है.

दृश्यता में भारी गिरावट, आवाजाही में मुश्किल

बुधवार को भी कई स्थानों पर सुबह धुंध छाई रही.

सुंदरनगर में दृश्यता: 70 मीटर

मंडी में: 100 मीटर

बिलासपुर में: 150 मीटर

कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. पर्यटकों व स्थानीय लोगों को ऊपरी इलाकों में सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की हिदायत दी गई है.

कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई समस्याएं

पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में शुष्क ठंड तेजी से बढ़ रही है. इसके कारण गले की खराश, खांसी-जुकाम और बुखार के मामलों में इजाफा हुआ है. न्यूनतम तापमान में 1–2°C की गिरावट दर्ज की गई.

ताबो सबसे ठंडा (-6.8°C), कई शहरों में तापमान माइनस में

प्रदेश में सबसे कम तापमान ताबो में -6.8°C और कुकुमसेरी में -4.5°C रिकॉर्ड हुआ.

अन्य शहरों का न्यूनतम तापमान:

शिमला: 6.6°C

सुंदरनगर: 3.0°C

मनाली: 1.1°C

कल्पा: 0.4°C

सोलन: 2.6°C

कांगड़ा: 5.7°C

हमीरपुर: 4.9°C

दिन में धूप, अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी

दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में 1–2°C की बढ़ोतरी हुई.

नारकंडा: 2.8°C

शिमला व हमीरपुर: 2°C की वृद्धि

आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान है.

मौसम विभाग की हिदायत

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, स्वास्थ्य का ध्यान रखने और यात्रा दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है. पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरे और फिसलन की वजह से दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है.