Himachal Weather: आज मौसम साफ़, लेकिन कल से फिर टूटेगा मौसम का कहर! बर्फबारी-तूफान का अलर्ट जारी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में हालिया भारी बर्फबारी के बाद गुरुवार को मौसम साफ रहा, जिससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन कई इलाकों में मुश्किलें अब भी बरकरार हैं. कुल्लू, लाहौल-स्पीति, शिमला, चंबा, मंडी और सिरमौर जिलों के अनेक क्षेत्रों में हालात सामान्य होने में समय लग रहा है. वीरवार शाम तक प्रदेश में 652 सड़कें और 669 बिजली ट्रांसफार्मर बंद रहे.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शुक्रवार को भी प्रदेश में मौसम साफ बना रहने के आसार हैं. हालांकि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कुल्लू, मनाली, लाहौल-स्पीति और पांगी क्षेत्र में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमखंड गिरने की चेतावनी जारी की है.

31 जनवरी से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी की सुबह से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 31 जनवरी से 3 फरवरी तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. एक फरवरी को बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. कुछ स्थानों पर हवाओं की गति 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

मैदानी जिलों में कोहरे का असर

शुक्रवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, मंडी और सिरमौर के कई क्षेत्रों में सुबह और शाम घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

पर्यटन और यातायात पर असर

वीरवार को सैलानियों को लेकर आ रही 100 से अधिक वोल्वो बसें पतलीकूहल से आगे नहीं जा सकीं. मनाली से केलांग मार्ग को फोर बाई फोर वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है, जबकि सैलानी सोलंगनाला तक ही पहुंच पा रहे हैं. चंबा जिले में मौसम साफ रहा, लेकिन भरमौर–पठानकोट हाईवे दुर्गेठी के पास भूस्खलन के कारण चार घंटे बंद रहा.

तापमान का हाल

गुरुवार को शिमला में अधिकतम तापमान 14.2, धर्मशाला 18.0, ऊना 23.0, नाहन 19.3, सोलन 20.0, मनाली 6.8, कांगड़ा 20.9, मंडी 21.7 और हमीरपुर 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

जनवरी में सामान्य से ज्यादा बारिश

प्रदेश में जनवरी माह के दौरान सामान्य से 29 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. 1 से 29 जनवरी के बीच जहां सामान्य बारिश 75.5 मिलीमीटर मानी जाती है, वहीं इस बार 97.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. चंबा और किन्नौर को छोड़कर सभी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है.

आगे का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार 6 से 12 फरवरी के बीच भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, जबकि 4 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ और धूप खिली रहने की संभावना जताई गई है.