Himachal Pradesh

Himachal Weather: आज पूरे हिमाचल में बदलेगा मौसम! बारिश-बर्फबारी और तेज हवाओं का येलो अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है. आज बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं. तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी, तापमान में गिरावट संभव.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:23 AM IST

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में सोमवार से मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए रहे, जबकि लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी दर्ज की गई. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मंगलवार यानी आज पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है.

मौसम विभाग ने बताया कि आज पर्वतीय इलाकों में हिमपात और मैदानी जिलों में बारिश हो सकती है. इसके साथ ही कुछ जिलों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट घोषित किया गया है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

11 से 13 फरवरी तक राहत, फिर बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 11 से 13 फरवरी तक मौसम साफ बना रह सकता है. हालांकि 14 और 15 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम बिगड़ने के आसार हैं और कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है.

अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है. वहीं, आज कई जिलों में तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है.

ताबो सबसे ठंडा, पांवटा सबसे गर्म
सोमवार को प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका लाहौल-स्पीति का ताबो रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, सबसे अधिक न्यूनतम तापमान पांवटा साहिब में 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

कुल्लू और ऊंचे दर्रों में बर्फ के फाहे
उधर, जिला कुल्लू में भी मौसम ने फिर से रुख बदला. सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और ठंड का असर बना रहा. रोहतांग, कुंजम और शिंकुला दर्रा सहित ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रुक-रुक कर बर्फ के फाहे गिरते रहे.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
ताबो: -9.9
कुकुमसेरी: -9.4
कल्पा: 0.4
मनाली: 2.9
सोलन: 4.5
धर्मशाला: 5.5
शिमला: 6.6
भुंतर: 5.7
कसौली: 8.3
पांवटा साहिब: 11.0

