Himachal Weather: हिमाचल में मौसम ने ली करवट; बारिश और बर्फबारी 27 जनवरी तक जारी रहने की संभावना

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर जारी है. कुल्लू, चंबा, लाहौल-स्पीति समेत ऊंचे इलाकों में 27 जनवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. IMD ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से बिगड़ने वाला है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के पहाड़ी और मध्य भागों में भारी बर्फबारी और बरसात का सिलसिला 27 जनवरी तक जारी रहने का अनुमान है, जिससे जनजीवन और ट्रैवल प्रभावित हो सकता है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 22 जनवरी से सक्रिय सिस्टम के चलते पहाड़ी इलाकों जैसे
• कुल्लू
• चंबा
• लाहौल-स्पीति
जैसे स्थानों पर तीव्र बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी. ऊपर के क्षेत्रों में दृश्यता कम होगी और सड़कें बाधित रहने की संभावना है.
मध्य व निचले हिस्सों में भी मौसम सक्रिय
मध्य और निचले पहाड़ी क्षेत्रों के साथ ही मैदानी हिस्सों में भी बारिश और कुछ स्थानों पर तेज़ हवाएँ, ओले और बर्फ़ के साथ बरसात का पूर्वानुमान है. इससे तापमान में उतार-चढ़ाव और कड़ाके की ठंड बढ़ने की चेतावनी दी गई है.
मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह सक्रिय मौसम 27 जनवरी तक रह सकता है, जिसके चलते
• ट्रैवलर्स को
• घाटियों में आने-जाने वाले लोगों को
• स्थानीय निवासियों को
सुरक्षा और सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है.
पहाड़ों में हालात
राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन जैसे शिमला, मनाली और चंबा में पहले से ही भारी बर्फबारी दर्ज की जा रही है, जिससे तापमान व्यापक रूप से कम बना हुआ है. इन इलाकों में बर्फ़ीले रास्तों और कठिन यात्रा की स्थितियों के कारण प्रशासन ने सावधानी बरतने को कहा है.