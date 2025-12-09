Advertisement
Himachal Weather: हिमाचल में इस तारीख से बदलेगा मौसम; होगी जबरदस्त बारिश और बर्फबारी

Himachal Pradesh Weather: 14 दिसंबर से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. जानें मौसम विभाग का ताजा अलर्ट और पूरा अपडेट.

 

Dec 09, 2025, 10:21 AM IST

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में सर्दी अपने चरम पर पहुंच रही है, लेकिन अब तक प्रदेश में अपेक्षित बारिश और बर्फबारी नहीं हो पाई है. वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण जिस तरह की बर्फबारी की उम्मीद थी, वह पिछले सिस्टम में पूरी नहीं हो सकी. 5 और 7 दिसंबर को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से सिर्फ ठंडी हवाएं चलीं, लेकिन कोई खास बारिश या बर्फबारी नहीं हुई.

अब मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 14 दिसंबर को एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस हिमाचल को प्रभावित कर सकता है. इसके चलते प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं. हालांकि, मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है.

रोहतांग में हल्की बर्फबारी
8 दिसंबर को लंबे समय बाद रोहतांग पास में करीब 2 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई. ऊंची चोटियों पर बर्फ पड़ने से पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है और शीतलहर का असर महसूस किया जा रहा है, जबकि बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है.

13 दिसंबर तक रहेगा साफ मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक 13 दिसंबर तक प्रदेश में धूप खिली रहेगी, जिससे सुबह और शाम की ठिठुरन से थोड़ी राहत मिलेगी. इसके बाद 14 दिसंबर से मौसम में बदलाव आने की संभावना है.

बारिश का सामान्य आंकड़ा अब तक खाली
आंकड़ों के मुताबिक 1 से 8 दिसंबर के बीच प्रदेश में औसतन 3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक बारिश दर्ज नहीं की गई है. लगातार सूखे मौसम से किसान, बागवान और पर्यटन से जुड़े लोग मायूस हैं, लेकिन 14 दिसंबर से हल्की राहत की उम्मीद जताई जा रही है.

