Himachal Weather: 17-18 फरवरी को ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी, 19 के बाद फिर शुष्क रहेगा मौसम

Himachal Weather Update: 17-18 फरवरी को हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. 19 फरवरी के बाद मौसम फिर शुष्क रहेगा. जानें न्यूनतम और अधिकतम तापमान का ताजा अपडेट.
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज फिलहाल स्थिर बना हुआ है. सोमवार को भी प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. हालांकि, आने वाले दो दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है.
17-18 फरवरी को बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 फरवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इसका असर मुख्य रूप से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित रहेगा. निचले और मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य और शुष्क बना रहेगा.
न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं
प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया. कई स्टेशनों पर तापमान सामान्य या उसके आसपास रहा, जबकि कुछ जगहों पर यह सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड हुआ.
-उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस 7 से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.
-मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पारा 3 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.
-निचले क्षेत्रों में तापमान 6 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.
-सबसे कम न्यूनतम तापमान Tabo में 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक
रविवार को अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखा गया. अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस की गई, जिससे फरवरी के मध्य में ही मौसम में हल्का बदलाव साफ नजर आ रहा है.
19 फरवरी के बाद फिर साफ रहेगा मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 फरवरी के बाद पूरे प्रदेश में दोबारा शुष्क और साफ मौसम बना रहेगा. फिलहाल किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे व्यापक बारिश या बर्फबारी की संभावना कम है.