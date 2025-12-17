Advertisement
Himachal Weather: हिमाचल में 19–20 दिसंबर को ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की संभावना, मंडी-बिलासपुर में घना कोहरा

Himachal Weather Update: हिमाचल में 19-20 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टरबेंस से ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के आसार हैं. मंडी-बिलासपुर में घना कोहरा, शिमला में न्यूनतम तापमान 11.4°C पहुंचा.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:35 AM IST

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में तीन दिन बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 19 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से 19 और 20 दिसंबर को चंबा, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू की अधिक ऊंचाई वाली चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं. हालांकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा. 21 दिसंबर से पूरे राज्य में मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है.

इस बीच बुधवार सुबह मंडी और बिलासपुर में घना कोहरा छाया रहा. कोहरे के कारण कई इलाकों में दृश्यता घटकर 100 मीटर तक रह गई. मंडी की बल्ह घाटी, सुंदरनगर और बिलासपुर में भाखड़ा बांध के आसपास के क्षेत्रों में कोहरे से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी. बीते करीब एक महीने से इन इलाकों में लगातार कोहरा पड़ रहा है, जिससे सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ गया है.

बर्फबारी से पहले तापमान में उछाल
बारिश और बर्फबारी से पहले मैदानी इलाकों को छोड़कर मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान बढ़ रहा है. शिमला का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.7 डिग्री ज्यादा होकर 11.4°C दर्ज किया गया, जबकि मनाली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री अधिक के साथ 4.5°C रहा.

कुफरी-नारकंडा में भी ठंड कमजोर
पर्यटन स्थलों पर भी ठंड का असर कम नजर आ रहा है. कुफरी का न्यूनतम तापमान 9.7°C और नारकंडा का 6.5°C रिकॉर्ड किया गया. आमतौर पर दिसंबर के तीसरे सप्ताह में शिमला, कुफरी, मनाली और नारकंडा जैसे क्षेत्रों में तापमान जमाव बिंदु के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार तापमान गिरने के बजाय बढ़ता जा रहा है.

Himachal Weather

