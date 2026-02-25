Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3121935
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Himachal Weather: 27 फरवरी से हिमाचल में मौसम का यू-टर्न! इन जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति समेत ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. फरवरी में अब तक 82% कम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. जानिए ताजा मौसम अपडेट.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 25, 2026, 10:51 AM IST

Trending Photos

Himachal Weather: 27 फरवरी से हिमाचल में मौसम का यू-टर्न! इन जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार

Himachal Weather: प्रदेश में दो दिन बाद मौसम करवट लेने जा रहा है. India Meteorological Department (IMD) के मुताबिक 27 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसके असर से ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. यह बदलाव 27 और 28 फरवरी तक प्रभावी रह सकता है. हालांकि मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम सामान्यतः साफ रहने का पूर्वानुमान है.

इन जिलों में दिखेगा असर
27 फरवरी को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है.
28 फरवरी को इसका असर मंडी और किन्नौर तक पहुंचने की संभावना है.

तापमान अभी भी सामान्य से काफी ज्यादा
फिलहाल प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है. ऊंचे क्षेत्रों में संभावित बर्फबारी के बाद तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कल्पा में सबसे ज्यादा उछाल
कल्पा में अधिकतम तापमान सामान्य से 7.6 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ और पारा 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.
कांगड़ा में तापमान 26.2 डिग्री (5.9 डिग्री अधिक),
भुंतर में 24.8 डिग्री (5.7 डिग्री अधिक)
और शिमला में 18 डिग्री सेल्सियस (4.6 डिग्री अधिक) दर्ज किया गया.

फरवरी में 82% कम बारिश
इस बार सर्दियों में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी काफी कम रही है. विंटर सीजन में सामान्य से 39 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि फरवरी महीने में अब तक 82 प्रतिशत कम बारिश हुई है.
1 से 23 फरवरी के बीच जहां सामान्य वर्षा 81.3 मिमी होती है, वहीं इस बार केवल 14.6 मिमी बारिश दर्ज की गई.
इसी तरह 1 जनवरी से 23 फरवरी तक सामान्य 166.6 मिमी की तुलना में सिर्फ 102.1 मिमी वर्षा हुई है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दो दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी से मौसम में ठंडक लौट सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में फिलहाल राहत बनी रहेगी.

TAGS

Himachal Weatherweather updateHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Weather
Himachal Weather: 27 फरवरी से हिमाचल में मौसम का यू-टर्न! इन जिलों में बारिश-बर्फबार
Champai Soren
ਸਾਬਕਾ CM ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ
operation sindor
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ
Tarn Taran police
'ਆਪ' ਸਰਪੰਚ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
Delhi metro station
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ
AAP Punjab Government
SC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ UPSC ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
Sheesh Ganj Sahib Gurudwara
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
Gurdaspur police
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Punjab weather today
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ! ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ
Lawrence Bishnoi
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਾਰ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਖ਼ਮੀ