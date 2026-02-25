Himachal Weather: 27 फरवरी से हिमाचल में मौसम का यू-टर्न! इन जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति समेत ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. फरवरी में अब तक 82% कम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. जानिए ताजा मौसम अपडेट.
Himachal Weather: प्रदेश में दो दिन बाद मौसम करवट लेने जा रहा है. India Meteorological Department (IMD) के मुताबिक 27 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसके असर से ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. यह बदलाव 27 और 28 फरवरी तक प्रभावी रह सकता है. हालांकि मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम सामान्यतः साफ रहने का पूर्वानुमान है.
इन जिलों में दिखेगा असर
27 फरवरी को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है.
28 फरवरी को इसका असर मंडी और किन्नौर तक पहुंचने की संभावना है.
तापमान अभी भी सामान्य से काफी ज्यादा
फिलहाल प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है. ऊंचे क्षेत्रों में संभावित बर्फबारी के बाद तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है.
कल्पा में सबसे ज्यादा उछाल
कल्पा में अधिकतम तापमान सामान्य से 7.6 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ और पारा 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.
कांगड़ा में तापमान 26.2 डिग्री (5.9 डिग्री अधिक),
भुंतर में 24.8 डिग्री (5.7 डिग्री अधिक)
और शिमला में 18 डिग्री सेल्सियस (4.6 डिग्री अधिक) दर्ज किया गया.
फरवरी में 82% कम बारिश
इस बार सर्दियों में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी काफी कम रही है. विंटर सीजन में सामान्य से 39 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि फरवरी महीने में अब तक 82 प्रतिशत कम बारिश हुई है.
1 से 23 फरवरी के बीच जहां सामान्य वर्षा 81.3 मिमी होती है, वहीं इस बार केवल 14.6 मिमी बारिश दर्ज की गई.
इसी तरह 1 जनवरी से 23 फरवरी तक सामान्य 166.6 मिमी की तुलना में सिर्फ 102.1 मिमी वर्षा हुई है.
मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दो दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी से मौसम में ठंडक लौट सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में फिलहाल राहत बनी रहेगी.