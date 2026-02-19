हिमाचल में सर्दियों की कमी: सामान्य से 30% कम बारिश, 22 फरवरी तक धूप; 23 को बदलेगा मौसम

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में इस विंटर सीजन सामान्य से 30% कम बारिश दर्ज की गई है. 22 फरवरी तक साफ मौसम और तापमान में बढ़ोतरी के आसार, जबकि 23 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ से ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना.
Trending Photos
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में इस सर्दी मौसम ने अपेक्षित राहत नहीं दी। 1 जनवरी से 18 फरवरी के बीच जहां सामान्य वर्षा 145.3 मिलीमीटर होती है, वहीं इस बार केवल 101.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई—यानी करीब 30 प्रतिशत की कमी. कम बारिश और बर्फबारी ने कृषि व बागवानी क्षेत्र की चिंताएं बढ़ा दी हैं.
चार दिन रहेगा साफ और शुष्क मौसम
India Meteorological Department (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) के अनुसार 22 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. इस दौरान बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है. साफ आसमान के कारण आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है.
हालांकि, बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान औसतन 3.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है.
सोलन में 8 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा.
सुंदरनगर में 6.2 डिग्री की कमी के बाद 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
शिमला का पारा 5.1 डिग्री गिरकर 13.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा.
मनाली में अधिकतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा.
मंडी में 3.9 डिग्री गिरावट के साथ 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
किसानों-बागवानों की बढ़ी चिंता
सर्दियों में पर्याप्त वर्षा और बर्फबारी न होने से जलस्रोतों, खेती और बागवानी पर असर पड़ने की आशंका है. खासकर सेब उत्पादक क्षेत्रों में बर्फ की कमी को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि ठंड और बर्फ फसलों के लिए प्राकृतिक नमी का काम करती है.
23 फरवरी को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ
मौसम विभाग ने 23 फरवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान जताया है. इसके प्रभाव से ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी संभव है. तब तक प्रदेश में साफ और शुष्क मौसम बना रहेगा.
कुल मिलाकर, फिलहाल धूप और तापमान में बढ़ोतरी का दौर रहेगा, जबकि 23 फरवरी के बाद मौसम में आंशिक बदलाव देखने को मिल सकता है.