Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल में मौसम का बड़ा यू-टर्न! 5 जिलों में तूफान का अलर्ट, अगले 6 दिन बारिश-बर्फबारी से बदलेगा मौसम

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है. अगले 6 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के आसार, तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत मिल सकती है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 12, 2026, 10:52 AM IST

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर गुरुवार को ताजा हिमपात दर्ज किया गया. अटल टनल रोहतांग, शिंकुला दर्रा, रोहतांग पास, कोकसर और लाहौल घाटी में बर्फ के फाहे गिरने से ऊंचे क्षेत्रों में तापमान में गिरावट देखने को मिली है.

मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार दोपहर 12 बजे तक चंबा और लाहौल-स्पीति में बर्फबारी तथा कांगड़ा और कुल्लू में बारिश की संभावना जताई गई है. राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और मौसम खराब बना हुआ है.

5 जिलों में आंधी-तूफान का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है.

अगले 6 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार
मौसम विभाग के मुताबिक अगले छह दिनों तक प्रदेश में मौसम सक्रिय रहेगा. ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी जबकि निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बुधवार रात को भी लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात दर्ज किया गया था.

बताया जा रहा है कि 14 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ फिर मजबूत होगा, जिससे 15 मार्च को पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. 16 और 17 मार्च को भी कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं.

तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत
ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. कई जगहों पर रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले पांच-छह दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिल सकती है.

हालांकि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था. कल्पा में तापमान सामान्य से 9.9 डिग्री अधिक होकर 20.5 डिग्री, शिमला में 23.5 डिग्री, सोलन में 30 डिग्री और धर्मशाला में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं बीते 24 घंटों में ऊना का तापमान सबसे ज्यादा 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

मार्च में अब तक सामान्य से बेहद कम बारिश
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार फरवरी महीने में सामान्य से 96 प्रतिशत कम बारिश हुई, जबकि 1 से 11 मार्च तक प्रदेश में सामान्य से 100 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. इससे राज्य में सूखे जैसे हालात बनने लगे थे.

ऐसे में आने वाले दिनों में संभावित बारिश और बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है. मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में डेढ़ महीने से जारी सूखे का दौर टूट सकता है.

