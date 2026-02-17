Advertisement
हिमाचल में मौसम का यू-टर्न! आज धूप, कल होगी बारिश-बर्फबारी; जानें पूरा अपडेट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, जबकि कल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. इस विंटर सीजन में राज्य में 27 फीसदी कम वर्षा दर्ज की गई है. जानें जिलावार बारिश के आंकड़े और तापमान अपडेट.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:56 AM IST

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। सोमवार को भी राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में दिनभर धूप खिली रही. अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जिससे दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस की गई.

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. हालांकि राज्य के अधिकतर भागों में 22 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने के आसार जताए गए हैं.

सर्दी के मौसम में कम बारिश
प्रदेश में मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान सामान्य से 27 फीसदी कम वर्षा दर्ज की गई है. एक जनवरी से 16 फरवरी 2026 तक 139.2 मिलीमीटर वर्षा सामान्य मानी जाती है, जबकि इस अवधि में केवल 101.9 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड हुई.

जिलावार आंकड़ों के अनुसार चंबा (45%), किन्नौर (59%), शिमला (30%), कांगड़ा (24%), लाहौल-स्पीति (26%), कुल्लू (10%), मंडी (2%) और सिरमौर (6%) में सामान्य से कम वर्षा हुई. वहीं बिलासपुर (5%), हमीरपुर (10%), सोलन (27%) और ऊना (51%) में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई.

पर्यटन स्थलों पर रौनक
कुल्लू और लाहौल-स्पीति में सोमवार को मौसम साफ रहने से पर्यटक बड़ी संख्या में मनाली, सोलंगनाला और अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ व साउथ पोर्टल तक पहुंचे और बर्फ के बीच आनंद लिया. 24 दिन बाद अटल टनल रोहतांग मार्ग से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा भी बहाल हुई. हालांकि उदयपुर-केलांग रूट पर ट्रायल के दौरान तोजिंग नाला के पास जमी बर्फ के कारण बस को वापस लौटना पड़ा.

तापमान का हाल
रविवार रात को कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 8.6 डिग्री और ताबो में माइनस 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश में सबसे कम रहा. वहीं शिमला में 8.0, मनाली में 2.2 और धर्मशाला में 7.0 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ.

सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मंडी में 26.2, कांगड़ा में 25.5, शिमला में 18.5 और मनाली में 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

