Himachal Weather: कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट, जानिए कब से होगा मौसम साफ

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर का कहर जारी है. 6 जिलों में येलो अलर्ट घोषित, कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा. जानिए कब से बदलेगा मौसम.
Himachal Weather: उत्तर भारत समेत हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. लगातार जारी शीतलहर और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है. प्रदेश के 6 जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे सर्दी और ज्यादा तीव्र हो गई है.
मौसम विभाग के अनुसार शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में भीषण ठंड पड़ रही है. वहीं, 9 और 10 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर और ऊना जिलों में शीतलहर के साथ घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि राहत की खबर यह है कि 14 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है.
कुकुमसेरी रहा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान
जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति का कुकुमसेरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया. यहां न्यूनतम तापमान माइनस 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस सर्दी के मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात मानी जा रही है. वीरवार को राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में मौसम साफ रहा और दिन में धूप भी खिली.
मैदानी इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में जारी ड्राई स्पेल के चलते आने वाले दिनों में शीतलहर का असर और बढ़ सकता है. रात और सुबह के समय निचले पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के कुछ क्षेत्रों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मैदानी इलाकों में 12 जनवरी तक कोहरे का अलर्ट प्रभावी रहेगा.
अगले 3–4 दिनों में बदलेगा मौसम
तापमान के रुझान की बात करें तो अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. वहीं, अधिकतम तापमान में भी अगले 4 से 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है.