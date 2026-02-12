Himachal Weather: हिमाचल में कोहरे का अलर्ट, मैदानी इलाकों में ठंड बरकरार; 10 शहरों में पारा 5°C से नीचे

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में इस विंटर सीजन के दौरान सामान्य से 16 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 1 जनवरी से 11 फरवरी के बीच जहां औसतन 119.9 मिलीमीटर वर्षा होती है, वहीं इस बार केवल 101.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. आने वाले एक सप्ताह तक भी राज्य में अच्छी बारिश या बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं.

15 फरवरी तक मौसम साफ, 16 को कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस

प्रदेश में गुरुवार सुबह से ही धूप खिली रही। IMD के मुताबिक 15 फरवरी तक मौसम पूरी तरह साफ बना रहेगा. 16 फरवरी को एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, लेकिन यह कमजोर रहेगा. इसका असर केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही सीमित रहने की संभावना है, जबकि बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा.

तापमान में लगातार बढ़ोतरी

बारिश की कमी और साफ मौसम के कारण अगले सप्ताह तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है. प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है.

-कांगड़ा में अधिकतम तापमान 5.8 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 24.7°C पहुंच गया.

-मंडी सुंदरनगर में 5.7 डिग्री उछाल के बाद पारा 25.1°C दर्ज हुआ.

-भुंतर में तापमान 23.3°C (5.4 डिग्री अधिक) रिकॉर्ड किया गया.

-शिमला में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.9 डिग्री ज्यादा होकर 17.6°C पहुंच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

मैदानी इलाकों में कोहरे से बढ़ी ठंड

हालांकि दिन में धूप निकलने से राहत है, लेकिन कोहरे की वजह से मैदानी क्षेत्रों में सुबह और रात के समय ठंड का असर बना हुआ है. प्रदेश के 10 कस्बों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है.

कल्पा: -1.5°C

कुकुमसैरी: -6.3°C

ताबो: -5.7°C

मंडी और बिलासपुर के कुछ हिस्सों में आज भी हल्का कोहरा देखा गया. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है.