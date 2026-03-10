Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3135661
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Himachal Weather: आज हीटवेव का अलर्ट, रात से बदलेगा मौसम; 11 से 14 मार्च तक बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में आज कई जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के अनुसार देर रात से मौसम बदल सकता है और 11 से 14 मार्च के बीच बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 10, 2026, 10:57 AM IST

Trending Photos

Himachal Weather: आज हीटवेव का अलर्ट, रात से बदलेगा मौसम; 11 से 14 मार्च तक बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में आज कई क्षेत्रों में हीटवेव का असर बना हुआ है. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए प्रदेश के कुछ जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि देर रात से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 11 से 14 मार्च के बीच राज्य के कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान कुछ जिलों में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव जैसी स्थिति बन सकती है. विशेष रूप से कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन जिलों में 10 मार्च के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

चंबा, कांगड़ा और शिमला में बारिश-ओलावृष्टि के आसार
मौसम विभाग का कहना है कि देर रात से मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो सकता है. 11 और 12 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
वहीं किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में भी तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

11 से 15 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 11 से 15 मार्च के बीच प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. शिमला, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

13–14 मार्च को भी जारी रह सकती है बारिश
13 और 14 मार्च को भी कई क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है. इसका अधिक प्रभाव मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.

TAGS

Himachal Weatherweather updateHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Weather
आज हीटवेव का अलर्ट, रात से बदलेगा मौसम; 11 से 14 मार्च तक बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी
NCERT Apology
ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਵਾਪਸ
Ludhiana school bomb threat
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Panchkula Hospital Death
ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
Nancy Grewal Murder Case
ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ
Donald Trump Warn Iran
ਤੇਲ ਰੋਕਣ ਉਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
punjab lottery winner
ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ; ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ
Jalandhar accident
ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ
Dera Bassi News
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼; ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਏ ਸਨ ਬੰਨ੍ਹੇ
Punjab Weather Update
ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ