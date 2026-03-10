Himachal Weather: आज हीटवेव का अलर्ट, रात से बदलेगा मौसम; 11 से 14 मार्च तक बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में आज कई क्षेत्रों में हीटवेव का असर बना हुआ है. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए प्रदेश के कुछ जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि देर रात से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 11 से 14 मार्च के बीच राज्य के कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान कुछ जिलों में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव जैसी स्थिति बन सकती है. विशेष रूप से कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन जिलों में 10 मार्च के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

चंबा, कांगड़ा और शिमला में बारिश-ओलावृष्टि के आसार

मौसम विभाग का कहना है कि देर रात से मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो सकता है. 11 और 12 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

वहीं किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में भी तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

11 से 15 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 11 से 15 मार्च के बीच प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. शिमला, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

13–14 मार्च को भी जारी रह सकती है बारिश

13 और 14 मार्च को भी कई क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है. इसका अधिक प्रभाव मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.