हिमाचल में 2 दिन मौसम बदलेगा: ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी के आसार, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है. मैदानी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग ने बताया कि 22 दिसंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा. आगामी एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बना रहेगा. शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के कुछ हिस्सों में तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.

अनुमान के अनुसार, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 8 से 16 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 16 से 22 डिग्री और मैदानी इलाकों में 20 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

न्यूनतम तापमान भी रहेगा सामान्य से ज्यादा

निचले और मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 10 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 0 से 8 डिग्री और ऊंचे इलाकों में माइनस 8 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है. कुल्लू और शिमला के कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में खासा उछाल देखा जा सकता है.

इन जिलों में कोहरे की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंडी और बिलासपुर जिलों के कुछ हिस्सों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर के निचले इलाकों में भी कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है.

कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर

बीते 24 घंटों में बादल छाए रहने से तापमान में हल्की गिरावट जरूर आई है, लेकिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से अधिक बना हुआ है. प्रदेश के कई शहरों में तापमान सामान्य से करीब 7 डिग्री तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है.