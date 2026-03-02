Himachal Weather: 6 मार्च तक नहीं होगी बारिश-बर्फबारी, मार्च के अंत में लू की चेतावनी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में आने वाले पांच दिनों तक मौसम पूरी तरह साफ रहने का अनुमान है. 6 मार्च तक राज्य में कहीं भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार किन्नौर, शिमला और सिरमौर को छोड़कर अन्य जिलों में पूरे मार्च माह सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है.

मार्च के अंत में बढ़ेगी गर्मी

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मार्च से मई के बीच निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में सामान्य से करीब 20 प्रतिशत अधिक लू चल सकती है. हैरानी की बात यह है कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्की हीट वेव का असर महसूस हो सकता है. मार्च के आखिरी 10 दिनों में तापमान और बढ़ने के संकेत हैं.

तापमान सामान्य से काफी ऊपर

सोलन को छोड़कर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है. वर्तमान में औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जबकि औसत अधिकतम तापमान 4.8 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है. कुछ शहरों में तापमान सामान्य से 9 डिग्री तक ऊपर पहुंच गया है.

कल्पा में 9 डिग्री तक उछाल

किन्नौर के कल्पा में अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8.9 डिग्री अधिक है.

भुंतर में तापमान 25.9 डिग्री तक पहुंचा, जो 6.6 डिग्री ज्यादा है.

शिमला में 18.5 डिग्री के साथ 5.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई.

कांगड़ा में 27.8 डिग्री, यानी 7.5 डिग्री अधिक तापमान रहा.

मनाली में भी अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है.

फरवरी में भारी बारिश की कमी

राज्य में फरवरी माह में भी बारिश का गंभीर अभाव रहा. एक से 28 फरवरी के बीच जहां सामान्य रूप से 101.8 मिमी वर्षा होती है, वहीं इस बार केवल 15.7 मिमी बारिश दर्ज की गई — यानी करीब 85 प्रतिशत कम वर्षा.