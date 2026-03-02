Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3127571
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Himachal Weather: 6 मार्च तक नहीं होगी बारिश-बर्फबारी, मार्च के अंत में लू की चेतावनी

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 6 मार्च तक मौसम साफ रहेगा और बारिश-बर्फबारी के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग ने मार्च के आखिरी दिनों में हीट वेव की संभावना जताई है. फरवरी में प्रदेश में सामान्य से 85% कम बारिश दर्ज की गई.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:45 AM IST

Trending Photos

Himachal Weather: 6 मार्च तक नहीं होगी बारिश-बर्फबारी, मार्च के अंत में लू की चेतावनी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में आने वाले पांच दिनों तक मौसम पूरी तरह साफ रहने का अनुमान है. 6 मार्च तक राज्य में कहीं भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार किन्नौर, शिमला और सिरमौर को छोड़कर अन्य जिलों में पूरे मार्च माह सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है.

मार्च के अंत में बढ़ेगी गर्मी
मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मार्च से मई के बीच निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में सामान्य से करीब 20 प्रतिशत अधिक लू चल सकती है. हैरानी की बात यह है कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्की हीट वेव का असर महसूस हो सकता है. मार्च के आखिरी 10 दिनों में तापमान और बढ़ने के संकेत हैं.

तापमान सामान्य से काफी ऊपर
सोलन को छोड़कर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है. वर्तमान में औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जबकि औसत अधिकतम तापमान 4.8 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है. कुछ शहरों में तापमान सामान्य से 9 डिग्री तक ऊपर पहुंच गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कल्पा में 9 डिग्री तक उछाल
किन्नौर के कल्पा में अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8.9 डिग्री अधिक है.
भुंतर में तापमान 25.9 डिग्री तक पहुंचा, जो 6.6 डिग्री ज्यादा है.
शिमला में 18.5 डिग्री के साथ 5.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई.
कांगड़ा में 27.8 डिग्री, यानी 7.5 डिग्री अधिक तापमान रहा.
मनाली में भी अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है.

फरवरी में भारी बारिश की कमी
राज्य में फरवरी माह में भी बारिश का गंभीर अभाव रहा. एक से 28 फरवरी के बीच जहां सामान्य रूप से 101.8 मिमी वर्षा होती है, वहीं इस बार केवल 15.7 मिमी बारिश दर्ज की गई — यानी करीब 85 प्रतिशत कम वर्षा.

TAGS

Himachal Weatherweather updateHimachal Pradesh

Trending news

Punjab school bomb threat
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ; ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
Gurdwara Sahib demolition Pakistan
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ
US Israel Iran Conflict
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ; ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ
Hola Mohalla 2026
ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਰੰਭ
Air India flight Suspension
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਕਤਰ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸਸਪੈਂਡ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
CM Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਾਰਚ 2026
Chairman Dismissed News
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
mandi news
कॉलेज के बाहर गोलीबारी जैसी घटना से मचा हड़कंप; पुलिस जांच में जुटी