Himachal Weather: हिमाचल में आज कुछ इलाकों में बारिश-बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. मौसम विभाग ने आज, 14 दिसंबर को प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. हालांकि बीते कई दिनों से राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है और ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, आज केवल ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में ही मौसम बदल सकता है, जबकि मध्य पर्वतीय, निचले और मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 15 दिसंबर से एक बार फिर मौसम साफ रहने की संभावना है. नवंबर की तरह दिसंबर महीना भी अब तक सूखा ही गुजर रहा है.

कड़ाके की ठंड, कई जगह माइनस तापमान

प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है. ताबो में न्यूनतम तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा. इसके अलावा कुकुमसेरी में -3.5 और समदो में -2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा, जबकि मनाली, कल्पा और भुंतर जैसे इलाकों में भी पारा सामान्य से नीचे बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिसंबर भी बनता जा रहा सूखा महीना

नवंबर महीने की तरह दिसंबर में भी बारिश और बर्फबारी बेहद कम हुई है. दिसंबर में अब तक सिर्फ रोहतांग क्षेत्र में एक दिन हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि बाकी इलाकों में मौसम साफ बना रहा. इससे किसान और बागवान सबसे ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि बारिश न होने से फसलों की समय पर बुआई प्रभावित हो रही है.

पर्यटन पर भी पड़ा असर

बर्फबारी न होने का सीधा असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ रहा है. पहाड़ों पर बर्फ न मिलने से सैलानियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे होटल, टैक्सी और अन्य पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.