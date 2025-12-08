Advertisement
Himachal Weather: हिमाचल में सूखा दिसंबर, कब बदलेगा मौसम? जानें बारिश-बर्फबारी को लेकर ताजा अपडेट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है. जानिए कब होगी बारिश और बर्फबारी, कोहरे की चेतावनी, शीतलहर का असर और आज का तापमान अपडेट.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 08, 2025, 11:17 AM IST

Himachal Weather: हिमाचल में सूखा दिसंबर, कब बदलेगा मौसम? जानें बारिश-बर्फबारी को लेकर ताजा अपडेट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में दिसंबर का महीना भी नवंबर की तरह अब तक शुष्क बना हुआ है. मौसम विभाग की ओर से बीते दिनों हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई थी, लेकिन कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के किसी भी हिस्से में पर्याप्त बारिश या बर्फबारी नहीं हो सकी.

मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय इलाकों तक मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है, जिससे सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं.

आज कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 8 दिसंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. खासतौर पर लाहौल-स्पीति और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव के आसार हैं. इसके अलावा मंडी के बल्ह क्षेत्र और बिलासपुर में भाखड़ा बांध के आसपास घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है.

फसलों पर मौसम की मार
बारिश और बर्फबारी न होने से राज्य के किसानों और बागवानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गेहूं समेत रबी फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है क्योंकि मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं है. सिंचाई सुविधा के अभाव में कई किसान अभी तक बुवाई नहीं कर पा रहे हैं.

सेब सहित अन्य फलों की फसल पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि समय पर बर्फबारी न होने से पेड़ों को जरूरी “चिलिंग आवर्स” नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे भविष्य में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है.

शीतलहर का प्रकोप जारी
प्रदेश में बारिश न होने के बावजूद सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है. कई ऊंचाई वाले इलाकों में नदियां और झरने जमने लगे हैं, जिससे लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है. कुछ जगहों पर सड़कों पर “ब्लैक आइस” बनने से फिसलन बढ़ गई है, जिससे यात्रा करना जोखिम भरा हो गया है.

तापमान में भारी गिरावट
हिमाचल में कुकुमसेरी सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान -5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ताबो में -2.7 डिग्री तापमान रहा.
शिमला में 8.5, सुंदरनगर में 3.1, भुंतर में 3.6, कल्पा में 0.4, धर्मशाला में 7.8 और मनाली में 3.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया.

