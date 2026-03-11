Himachal Weather: हिमाचल में अचानक बदलेगा मौसम! अगले 4 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 11 से 15 मार्च के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

कई क्षेत्रों में साफ रहा मौसम

मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा. हालांकि कुल्लू-मनाली, लाहौल-स्पीति और किन्नौर के कुछ इलाकों में हल्के बादल देखने को मिले। इस दौरान सेऊबाग में 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं.

प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 12 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया.

कई जगह दिखे उष्ण लहर जैसे हालात

सुंदरनगर, सोलन और भुंतर में उष्ण लहर जैसे हालात देखने को मिले. प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.

इसके अलावा सुंदरनगर, ऊना, कांगड़ा, मंडी और नेरी सहित पांच स्थानों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया.

11 से 15 मार्च के बीच बारिश-बर्फबारी की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार 11 मार्च को लाहौल-स्पीति, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है.

इसके अलावा 13 मार्च को भी ऊंची पहाड़ियों पर एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है. वहीं 11, 12, 14 और 16 मार्च को मध्य और ऊंची पहाड़ियों के कुछ स्थानों पर तथा निचले क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है.

तापमान में भी आएगी गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है.

मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.