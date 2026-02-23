Advertisement
Himachal Weather: आज बारिश-बर्फबारी के आसार, कल से खिलेगी धूप! हिमाचल में तेजी से बढ़ा तापमान

Himachal Weather Update: हिमाचल के ऊंचे इलाकों में आज हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जबकि कल से पूरे प्रदेश में धूप खिलने का पूर्वानुमान है. फरवरी में 81% कम बारिश और बढ़ते तापमान ने मौसम का मिजाज बदल दिया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:13 AM IST

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज मौसम के करवट लेने के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, इन इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि प्रदेश के मैदानी और अन्य हिस्सों में मौसम साफ बना रहेगा. विभाग ने संकेत दिए हैं कि मंगलवार से पूरे प्रदेश में धूप खिलने लगेगी और 28 फरवरी तक मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है.

तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी
प्रदेश में इन दिनों तापमान सामान्य से काफी ऊपर चल रहा है. औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है.

सबसे ज्यादा उछाल कल्पा में देखा गया, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 7.8 डिग्री बढ़कर 15.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया.
केलांग में 7.1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ पारा 6.1 डिग्री, मनाली में 5.8 डिग्री उछाल के साथ 18.8 डिग्री, कांगड़ा में 4.7 डिग्री बढ़कर 25.0 डिग्री और भुंतर में 5.7 डिग्री की वृद्धि के साथ 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 4.1 डिग्री ज्यादा बढ़कर 17.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है.

फरवरी में सामान्य से 81% कम बारिश
फरवरी माह में अब तक प्रदेश में सामान्य से 81 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. 1 से 22 फरवरी के बीच जहां सामान्यत: 75.5 मिलीमीटर बारिश होती है, इस बार केवल 14.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई.

जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो:
सोलन में 94% कम बारिश
सिरमौर में 93% कमी
ऊना में 92% कमी
बिलासपुर में 91% कम वर्षा दर्ज की गई

विंटर सीजन भी रहा सूखा
1 जनवरी से 22 फरवरी तक के विंटर सीजन में भी सामान्य से 37 प्रतिशत कम वर्षा हुई है. इस अवधि में जहां औसतन 160.8 मिलीमीटर बारिश होती है, वहीं इस बार केवल 101.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई.

लगातार कम बारिश और बढ़ते तापमान ने प्रदेश के मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव ला दिया है, जिससे आने वाले समय में जल संसाधनों और कृषि पर असर पड़ सकता है.

