हिमाचल में फिर बदला मौसम, रोहतांग पर ताजा बर्फबारी; शिमला में छाए काले बादल

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ले ली है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम प्रभावित बना हुआ है. मंगलवार को रोहतांग दर्रे सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि धर्मशाला और शिमला जैसे इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को भी ऊंची चोटियों और उच्च इलाकों में बारिश और हिमपात की संभावना है, खासकर ग्रीष्मस्थली के आसपास और पर्वतीय मार्गों पर.

मौसम का अपडेट

मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई उत्तरी भागों सहित हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जिसमें तीन उत्तरी राज्यों में हवाओं और बर्फबारी को लेकर अलर्ट शामिल है.

कुल्लू-लाहौल-स्पीति और कांगड़ा-चंबा-शिमला के उच्च क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहतांग-आसपास ट्रैफिक और पर्यटन

बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने अटल टनल रोहतांग के रास्ते लाहौल-स्पीति की वादियों में सफर का आनंद लिया, और बर्फबारी वाली चोटियों पर मस्ती की.

हालांकि ऊंचे क्षेत्रों में मौसम अस्थिर रहने के कारण यात्रियों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, खासकर उच्च-ऊंचाई मार्गों और दर्रों के पास. पिछले मौसमों में भारी बर्फबारी के कारण रोहतांग-लेह हाइवे और राष्ट्रीय राजमार्ग तक बंद होने जैसी स्थितियाँ भी देखी जा चुकी हैं.

स्थानीय परिवहन अपडेट

हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कुल्लू के अंतरराज्यीय बस अड्डा से आनी-बागीपुल मार्ग पर बस सेवा फिर से शुरू की है, जो लगभग 27 दिनों तक बंद थी क्योंकि जलोड़ी दर्रा बर्फबारी के कारण अवरुद्ध था. हाल के मौसम में सुधार के चलते यह सेवा बहाल की गई है.

मौसम प्रभाव – इन्फ्रास्ट्रक्चर और जीवन

हाल के महीनों में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश की गतिविधियाँ काफी बढ़ी हैं; पिछले बारों में 500 से अधिक सड़कें बंद हुईं और हजारों बिजली के ट्रांसफॉर्मर बाधित हुए थे. प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी थी.

मौसम अब आगे कैसा रहेगा?

मौसम विभाग के संकेतों के अनुसार आज (18 फरवरी) राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर भारत में मौसम बेहद सक्रिय है और बर्फबारी-बारिश का प्रभाव बनी रह सकता है.

ऊँचे हिल स्टेशन पर मौसम बुधवार तक बदल सकता है, और वीरवार से साफ-सुथरा मौसम वापस लौटने की संभावना जताई जा रही है.