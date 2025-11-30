Himachal Weather: हिमाचल में मौसम लेगा करवट; बारिश-बर्फबारी की संभावना, अलर्ट जारी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिज़ाज बदलने वाला है. राज्य के 23 शहरों में न्यूनतम तापमान 10°C से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे ठंड में और इजाफा महसूस किया जा रहा है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है.

अभी कैसा है मौसम?

शनिवार को मंडी में घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उधर, कुल्लू में दिनभर धूप खिलने से दोपहर के समय कुछ राहत महसूस हुई. शिमला में न्यूनतम तापमान 7°C दर्ज किया गया. कुछ क्षेत्रों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 5 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा.

4 दिसंबर: ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी

5 दिसंबर: मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा/बर्फबारी की संभावना

अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 2–3°C बढ़ सकता है, जबकि 3–4 दिनों में तापमान 2–5°C तक गिरने की आशंका है. बिलासपुर और मंडी में 30 नवंबर और 1 दिसंबर की सुबह घना कोहरा छाया रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है.

कहां कितना गिरा पारा?

प्रदेश के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है.

ताबो (लाहौल–स्पीति): -7.0°C

कुकुमसेरी: -4.8°C

कल्पा: 0.4°C

अन्य प्रमुख स्थानों पर दर्ज तापमान:

शिमला 7.0°, सुंदरनगर 3.2°, भुंतर 1.0°, धर्मशाला 7.0°, ऊना 6.7°, सोलन 3.5°, मनाली 1.9°, कांगड़ा 5.3°, मंडी 4.6°, बिलासपुर 6.5°, हमीरपुर 4.6°, नारकंडा 5.6°.

मौसम विभाग ने लोगों से बदलते मौसम के प्रति सावधानी बरतने और यात्रा के दौरान सतर्क रहने की अपील की है.