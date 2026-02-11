Himachal Weather: हिमाचल में दो दिन खिली रहेगी धूप, 13 को फिर बदलेगा मौसम; होगी जोरदार बारिश-बर्फबारी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को मौसम पूरी तरह साफ रहने का अनुमान है. धूप खिलने से अधिकतम तापमान में हल्का उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है, जो करीब 10 बजे तक लोगों को प्रभावित करेगा.

मौसम विभाग के अनुसार 13 और 16 फरवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं 14 और 15 फरवरी को एक बार फिर प्रदेशभर में मौसम साफ रहने और धूप खिलने के आसार हैं.

वेस्टर्न डिस्टरबेंस बिना बरसे हुआ कमजोर

पिछले 24 घंटों के दौरान भी मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया था. हालांकि अधिकांश स्थानों पर केवल हल्के बादल छाए रहे और बारिश नहीं हुई. वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय तो हुआ, लेकिन प्रभावी नहीं रह सका और बिना बारिश के ही कमजोर पड़ गया.

सर्दियों में सामान्य से कम बारिश

इस विंटर सीजन में अब तक प्रदेश में सामान्य से 11 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. एक जनवरी से 10 फरवरी के बीच जहां सामान्य तौर पर 114.3 मिमी बारिश होती है, वहीं इस बार केवल 101.7 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है.

फरवरी महीने की बात करें तो अब तक 51 प्रतिशत कम बारिश हुई है. इससे पहले नवंबर में 96 प्रतिशत और दिसंबर में 99 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई थी. जनवरी भी 22 तारीख तक लगभग सूखा रहा, हालांकि 23 और 28 जनवरी को अच्छी बारिश और बर्फबारी हुई थी.

तापमान सामान्य से ऊपर

कम वर्षा के चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है.

-शिमला में अधिकतम तापमान 4.1 डिग्री बढ़कर 16.8°C पहुंच गया.

-कुल्लू के भुंतर में 4.0 डिग्री उछाल के साथ 21.9°C दर्ज किया गया.

-ऊना का तापमान 3.3 डिग्री बढ़कर 25.6°C रहा.

-मंडी में 3.4 डिग्री वृद्धि के साथ पारा 23.0°C तक पहुंच गया.

मौसम में इस उतार-चढ़ाव और कम वर्षा ने जल स्रोतों और कृषि पर असर की आशंका बढ़ा दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यदि अच्छी बारिश नहीं हुई तो सूखे जैसे हालात बन सकते हैं.