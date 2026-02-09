Himachal Weather: हिमाचल में मौसम का यू-टर्न! आज से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, जानें पूरा अपडेट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में रविवार को अधिकतर इलाकों में मौसम साफ और शुष्क बना रहा, लेकिन अब प्रदेश में फिर से मौसम बदलने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके असर से अगले दो दिनों के दौरान कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी की संभावना है.

रविवार को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के अलग रंग देखने को मिले. लाहौल-स्पीति के ताबो में 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं, जबकि मंडी जिले में घना कोहरा छाया रहा. राजधानी शिमला, कुल्लू और मनाली में दिनभर धूप खिली रही, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली. वहीं चंबा में सुबह के समय हल्के बादल नजर आए.

माइनस में पहुंचा तापमान, कुकुमसेरी सबसे ठंडा

प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। कल्पा, ताबो और कुकुमसेरी में कड़ाके की ठंड रही. कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा. वहीं 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया.

इसके विपरीत, अधिकतम तापमान की बात करें तो नेरी में सबसे अधिक 25.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि ऊना, सुंदरनगर और मंडी जैसे क्षेत्रों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहा.

9–10 फरवरी को बिगड़ेगा मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. वहीं 10 फरवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है. इसके बाद सप्ताह के शेष दिनों में मौसम के फिर से साफ और शुष्क रहने की संभावना है.

तापमान में उतार-चढ़ाव का अनुमान

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है.